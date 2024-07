Горски пожари бушуват и днес в Турция на фона на екстремните горещини (Видео)

Горски пожари бушуват днес в няколко окръга в Западна Турция на фона на екстремните горещини, обхванали страната през последните дни, съобщава турската частна телевизия НТВ.

Пожар, възникнал от микробус, пътуващ по магистралата в окръг Балъкесир, бързо е обхванал близката гориста местност. На мястото са изпратени четири самолета, два хеликоптера, четири водоноски и автомобил за бързо реагиране. Борбата на екипите с огъня продължава по суша и въздух.

Новини за възникнали горски пожари дойдоха днес също от окръзите Чанаккале и Анталия.

В Чанаккале огънят е пламнал в гориста местност в района на град Байрамич по неизвестна засега причина. Пожарникарите се опитват да овладеят пламъците. Bilder aus der Hölle. #Klimakollaps

Massive forest fire spread widely due to the influence of the wind in Gaziemir of Izmir, Turkey 🇹🇷 (18.07.2024) pic.twitter.com/xGvNccyfMj — VEB ShockNewsSachsen (@VEB_ShockNews) July 19, 2024

Пожар се е разгорял и в район с горска растителност край град Аксу, окръг Анталия. Огнеборците са локализирали огъня.

В Ушак, друг западен турски окръг, също е пламнал горски пожар, с който се води борба по суша и въздух, посочва телевизията.

Борбата на турските пожарникари с пламъците се усложнява от горещата вълна, обхванала страната, настъпваща от Северна Африка и Близкия изток. Температурите на въздуха надвишават 40 градуса на места. Airport forced to shut down and flights cancelled as wildfire wreaks havoc in Izmir, #Turkey



VC: TCTarim & ibrahimyumakli#Forestfire #Europe #Turkiye #Izmir #Çeşme #Wildfire #Fire #Weather #Viral #Climate pic.twitter.com/ZXslYTMWJJ — Earth42morrow (@Earth42morrow) July 19, 2024

Най-горещо се очаква да бъде в Ескишехир, Северозападна Турция, където метеоролозите предупредиха, че живакът ще скочи до 43 градуса.

Координационният център за бедствия на Истанбулската голяма община (AKOM) съобщи, че до началото на следващата седмица температурите в мегаполиса ще бъдат в диапазона 34-37 градуса, но ще се усещат с 5-10 градуса по-високи поради високата влажност.

Температурите на въздуха в Истанбул ще бъдат с 4-7 градуса над сезонните норми до понеделник, 22 юли, съобщи АКОМ и предупреди гражданите, особено възрастните хора, бременните жени, децата, страдащите от астма и сърдечна недостатъчност, да избягват да излизат на слънце по обяд.

Между 23 юли и 5 август се очаква температурите да бъдат с 1-3 градуса над сезонните норми, пише БТА.