Тръмп в херкулесова реч обещава най-хубавите 4 години в историята, без подробности

Как световните медии коментират националната конференция на републиканците

Продължилата колкото представление или игрален филм реч на Доналд Тръмп след приемането на номинацията на републиканците за президентските избори в САЩ беше очаквана кулминация на националната партийна конференция на Голямата стара партия в Милуоки.

Както описва събитието изданието „Варайъти", в криволичеща реч в четвъртък вечерта Тръмп – потен и с превръзка на дясното ухо, след като оцеля при опит да бъде убит, направи това, което върши най-добре: не спря да говори, предаде БТА.

Застанал пред „запленената публика" - множество верни последователи републиканци в залата и онези, залепени за телевизионните екрани в домовете си, 45-ият и може би 47-ият държавен глава на САЩ каза относително малко за това какво би постигнал през нови четири години на президентския пост. Но Тръмп никога не е позволявал някакви си подробности да го спрат, посочва „Варайъти". Това, което беше важно, беше да е в центъра на светлината на прожекторите, обобщава изданието. Тръмп проповядваше пред Америка през любимата си медия - телевизията.

Националната партийна конференция на републиканците изглежда беше композирана от Тръмп така, че да върне страната към дните, когато той беше „машина за рейтинг" (както обича да описва себе си), отбелязва „Варайъти" и оприличава събитието на „медиен цирк". Посочва още, че Тръмп е разтеглил речта си до „херкулесови пропорции" и е излязъл на сцената на фона на неонов надпис с фамилното му име, напомнящ за епизод от бродуейския мюзикъл „Чикаго".

В интерпретацията на в. „Вашингтън таймс" речта на Тръмп – апотеоз на ключово партийно събитие, е била телевизионна продукция, а бившият президент стопроцентово се е възползвал от тези моменти на слава, доминирайки през по-голямата част от конференцията и концентриран върху това да „продаде" идеята си за „Да направим Америка отново велика!" на по-широка аудитория.

Телевизия Си Ен Ен отчита, че хиляди привърженици са скандирали „Борѝ се!" и са вдигали юмрук, докато Тръмп се къпеше в любовта на новата Републиканска партия, която лично изгради и която го прославя като супергерой, докоснат от Господ. Медията коментира, че Тръмп е приел номинацията от сплотена политическа сила, убедена, че ще удържи съкрушителна победа през ноември.

Цяла седмица преди финалното изпълнение – речта на Тръмп, пише на сайта си Си Ен Ен, републиканците извайваха наратив за железен божи човек, който ще извади наранена Америка от нечистотията, точно както се изправи окървавен след досега му със смъртта и вдигна непоколебим юмрук. „Новият" Тръмп обаче устиска само под 30 минути, преди да се върне към обичайната си версия и да заговори по познат начин за правосъдие, използвано като бухалка, за това, че други държави изпращат през границата със САЩ хора от техни психиатрични клиники и за това, че демократите мамят на избори.

Ханс Ноъл, политолог от Университета в Джорджтаун, каза за Радио „Свободна Европа" (РСЕ), че по въпроса за външната политика в речта на Тръмп не е имало „нищо ново" – той се зарече да сложи край на войните в Украйна и Близкия изток и да освободи американските „заложници" в чужбина.

РСЕ изтъква, че номинирането на Тръмп увенчава забележителното политическо завръщане на бившия президент, който на два пъти беше подлаган на импийчмънт докато беше на поста, по-рано тази година беше осъден за фалшифициране на документи, като срещу него са заведени още три наказателни дела.

Опитът за убийство изигра водеща роля на конференцията в Милуоки при представянето на Тръмп като „борец", спасен от „божия намеса", пише РСЕ.

Според Ройтерс в продължение на четири вечери подготвени оратори са се изреждали да го описват като грижовен семеен човек, коренно променен след опита за покушение. А в началото на речта си Тръмп е направил опит да се представи като по-смирена, обединяваща фигура, „по-апетитна" за колебаещите се гласоподаватели, чиито вот ще е решаващ за спечелването на изборите наесен.

Ройтерс припомня, че Тръмп сподели пред „Нешънъл икзаминър", че е скъсал първоначално подготвената си реч и я е заменил с обръщение, в което проповядва национално единство, след като оживя като по чудо. Но новата версия на Тръмп издържа едва половин час, смята и Ройтерс. После той заяви, че настоящият президент Джо Байдън е по-лош от 10-те най-лоши американски президенти, взети заедно, нарече Нанси Пелоси „побъркана", обвини демократите в съдебен „лов на вещици" срещу него, а нелегалната имиграция определи като „най-голямото нашествие в историята".

И все пак, Тръмп не стигна до острия език, който използва на митингите си, признава Ройтерс. Спомена Байдън само веднъж, а вицепрезидентката Камала Харис – нито веднъж.

Същевременно Франк Лънз, републикански стратег, каза, цитиран от Ройтерс, че речта е била толкова дълга и е започнала толкова късно, че много зрители са гледали само първите 30 минути, които обаче са били „съвършени".

В коментар за речта в. „Гардиън" пише, че тя е била връхна точка на четиридневната коронация на кандидатурата на Тръмп и е разкрила пълния му контрол върху Републиканската партия. Според изданието по време на цялото събитие и в заключителната реч Тръмп и щабът му са се опитвали непрекъснато да демонстрират мачизъм.

В анализа на Радио „Дойче веле" се казва, че пряко предаваното телевизионно събитие е имало за цел да привлече онези американци, които не са изцяло срещу Тръмп, но не одобряват екшъна, който често го заобикаля. А неуспешният опит за убийство е нажежил подкрепата сред електоралната база на Тръмп.

Ройтерс цитира неотдавнашно проучване сред колебаещи се гласоподаватели, извършено от „Емерсън колидж полинг", според което 53,7% от респондентите казват, че биха гласували за демократ, по-млад от 81-годишния Байдън, вместо за 78-годишния Тръмп.

Вестник „Крисчън сайънс монитър" отбелязва, че в много отношения речта на Тръмп е била кулминация на седмица, която е изглеждала не толкова като подгряващо събитие за най-тежкия заключителен етап от кампания, а повече като празненство след изборна победа. Изданието обръща внимание също, че Тръмп е бил двигател на цялото събитие, както и че Републиканската партия се пренастройва и от елитарна става партия на работническата класа.

„Застанал съм пред вас тази вечер с послание за доверие, сила и надежда. След 4 месеца ще постигнем невероятна победа и ще започнем четирите най-хубави години в историята на нашата страна", обеща Тръмп.

„Никой никога няма да ни спре", добави Тръмп. „Казано с две думи, ние много бързо ще направим Америка отново велика".

През 1946 г. американската филмова драма „Най-хубавите години от нашия живот" (The Best Years of Our Lives, реж. Уилям Уайлър) става големият победител на 19-ата церемония по връчване на наградите „Оскар". Номиниран е в 8 категории и печели в 7 от тях, включително за най-добър филм, режисьор и изпълнител на главна мъжка роля.

В Милуоки Тръмп спечели във всички категории след участието си в политическото риалити на Републиканската партия. Но до 5 ноември има много време, а и не е ясно кой, излъчен от съпартийците си демократ, ще предложи своя версия за следващи 4 най-хубави години в САЩ.