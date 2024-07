Взривиха девическо училище в Пакистан (Видео, снимки)

Девическо училище бе взривено от предполагаеми бунтовници в Северозападен Пакистан, близо до границата с Афганистан. Това заявиха официални представители, цитирани от ДПА.

Сградата е била взривена с експлозиви, пораждайки нови опасения за сигурността на ученичките, чието образование от години е под прицела на ислямистите.

Училищната сграда се намира в Северен Вазиристан и бе взривена през нощта, каза за ДПА служител на полицията. Не се съобщава за жертви, но полицията допълва, че пет от общо седем класни стаи са напълно разрушени. 225 са учениците в училището, което в момента е затворено заради лятна ваканция.

Хан каза, че полицията е започнала разследване, след като е събрала доказателства от мястото на атаката, съобщи БТА.

Северен Вазиристан дълго време бе крепост на организацията "Ал Каида" и свързаните с нея талибани, преди те да бъдат прогонени от военните в поредица от офанзиви от 2014 г. насам.

Пакистанските талибани и в миналото са извършвала бомбени атентати над девически училища.

Последното нападение е извършено на фона на нарастващото насилие в страната, пораждащо страхове, че бунтовниците могат отново да вземат ученици под прицела си, както направиха през 2014 г., когато около 150 деца бяха убити в училище, управлявано от армията.

Govt Girls Middle School in Zeraki, N. Waziristan was blown up by militants last night. NDM's Bilal sheds light on the situation. The forces that banned girls' education in Afghanistan are extending their darkness in our areas. The state stands by, complicit in the destruction. pic.twitter.com/5s9tvzViMG — Mohsin Dawar (@mjdawar) July 22, 2024