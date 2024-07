Камала Харис: Наследството на Байдън е несравнимо (Видео)

Камала Харис излиза с първо изявление, след като стана ясно, че Джо Байдън се отказва от кандидатурата си за президент, предава "Би Би Си".

Харис започна изказването си, като отдаде почит на Джо Байдън, който не е тук, защото е болен от Covid-19. „Наследството на Байдън е несравнимо в съвременната история. За един мандат той вече надмина наследството на повечето президенти, които са изкарали два мандата на поста. Можете да пляскате", каза тя на тълпата, след като изброи постиженията на Байдън. Харис обяви, че ще се срещне с екипа, отговорен за предизборната кампания, предаде "Нова".

В публикация в социалната мрежа Х, Байдън повтори част от своето изявление, обявявайки края на кампанията си за презибиране в неделя. „Ние сме САЩ – няма нищо, което да не можем да направим, ако го направим заедно", пише той.