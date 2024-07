Откриха джет с експлозиви край Истанбул, вероятно е украински (Видео)

Джет, натоварен с експлозиви, за който се твърди, че е на украинската флота, е открит в морето край Истанбул в района на Чаталджа, съобщава вестник "Миллиет".

Хората на брега съобщили на спешния телефон, че са забелязали във водата морското транспортно средство, на което не се виждал никакъв човек.

На мястото незабавно били изпратени полицейски екипи и морски командоси.

В съобщение на истанбулското валийство се посочва, че джета, чийто произход все още не е установен, е бил изхвърлено на морския бряг.

Мястото се охранява, а гражданите бяха отстранени с периметър за сигурност. Безпилотната машина е с дължина 3 метра и ширина 1 метър и се смята, че е дошла от север от Черно море. Морски командоси са обезвредили машината, се посочва в съобщението.

Според информацията на в. "Миллиет" в джета е имало експлозиви, камери и военно оборудване.

На снимките, направени от граждани, които бяха разпространени в медиите, се вижда как превозното средство се носи по морските вълни.

Предполага се, че джетът е принадлежал на украинската флота, а морето го е донесло до бреговете на Турция, пише БТА.

Морското превозно средство е било откарано във военно-инспекционен пункт за обследване.

Чаталджа е един от уникалните крайградски райони на Истанбул, разположен на брега на Черно море, който е известен с природните си красоти.

🇺🇦🇹🇷🚨‼️ A Ukrainian jet ski allegedly packed with explosives was found in the sea off the coast of Istanbul earlier today. pic.twitter.com/NkcQM1jeEj — TabZ (@TabZLIVE) July 25, 2024

