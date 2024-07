Жертва и разрушени къщи при разлив на плавателен канал в Русия (Видео)

Един човек загина, а няколко къщи бяха разрушени, след като временно съоръжение, затварящо шлюзовете на плавателен канал северно от Санкт Петербург беше отнесено от придошлите води на Беломорско-балтийския канал, предаде Ройтерс като се позова на държавния комитет за безопасност в руската област Карелия.

Седем души са били спасени от водите на канала, дълъг 227 км, който свързва Бяло море в Арктика с Финския залив в Санкт Петербург, става ясно от съобщение на комитета в социалната мрежа „ВКонтакте".

Властите съобщиха, че наводнението е започнало, след като временно съоръжение е било разрушено по време на възстановителни работи, и добавиха, че работят за изясняване на случилото се.

Видеоматериал, публикуван от руски медии, показва как каналът се превръща в буйна река, която носи клони на дървета и други отломки надолу по течението, съобщи БТА.

Спасителите все още издирват две жени, съобщиха от комитета.