Две деца са убити при нападението с нож в Саутпорт, още 6 берат душа, 2-ма възрастни в критично състояние (Видео, снимки)

Две деца са убити по време на нападението с нож в британския град Саутпорт. Ранени са още девет деца, шест от които са в критично състояние. В критично състояние са и двама възрастни, които според полицията „смело са се опитвали да защитят нападнатите деца".

Нападението е станало по време на събитие с песни на Тейлър Суифт, съобщава Би Би Си. Полицията е задържала предполагаемия извършител - 17-годишен младеж от близкия град Банкс, родом от Кардиф. Мотивите му остават неясни, въпреки това нападението не се разглежда като терористичен акт. Според очевидци нападателят носел маска на лицето, пристигнал на улица Харт с такси и отказал да плати.

Множество хора съобщават, че са видели няколко малки деца да кървят на пътя, след като са били намушкани. Няколко от свидетелите твърдят също, че са чули жена да тича по улицата и да крещи: „Дъщеря ми е намушкана с нож".

Местна медицинска сестра, която е разговаряла с майката на една от жертвите, казва, че дъщеря ѝ е чула „зловещ писък" по време на нападението. Местен журналист споделя, че „никога не е виждал подобно нещо".

Шокиращото естество на нападението, оприличено на сцена от „филм на ужасите", беше разкрито на пресконференция тази вечер. Главният полицай на Мърсисайдската полиция Серена Кенеди заяви: „Служителите ми бяха повикани по сигнал за намушкване с нож в 11,47 ч. тази сутрин на адрес в Саутпорт."

„Когато пристигнаха, те разбраха, че множество хора, много от които деца, са били жестоко нападнати и са сериозно ранени .Разбра се, че децата са присъствали на събитие на Тейлър Суифт в танцова зала, когато извършителят, въоръжен с нож, е влязъл в помещението и е започнал да напада децата вътре."

Крал Чарлз III изрази своите съболезнования след ужасяващия инцидент. Той и кралица Камила са „дълбоко шокирани" от случилото се.

„Изпращаме най-искрените си съболезнования, молитви и най-дълбоки съчувствия на семействата и близките на тези, които така трагично загубиха живота си, както и на всички, засегнати от това наистина ужасяващо нападение", се казва в изявлението.

Министър-председателят Киър Стармър заяви, че събитията днес са „наистина ужасни" и „цялата страна е дълбоко шокирана".

"Почти е невъзможно да си представим скръбта, която преживяват засегнатите от нападението."

Той изказва похвала на служителите на службите за спешна помощ, като им благодари за „професионализма", който са проявили.

Припомняме, че силите на реда в Мърсисайд са получили сигнал за нападението днес по обед. В изявлението на полицията се посочва, че е възникнал „голям инцидент", но че няма по-широка заплаха за обществената сигурност. Жителите на Саутпорт, който се намира недалеч от Ливърпул, бяха призовани да избягват района на нападението.