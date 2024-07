Открити са следи от бубонна чума в писмо, изпратено до вътрешния министър на Франция

Властите в Париж разследват заплашително писмо, изпратено до вътрешния министър на Франция Джералд Дерманин, на което са открити следи от бубонна чума, пише британското издание "Телеграф".

Писмото е било открито в разпределителен център, но заради съмнителни детайли на плика, служители са решили да сигнализират полицията. На него не е имало пощенско клеймо, но имало надписи на гърба на плика. Когато полицията го отворила, от него излязла черна прах - барут, а в самото писмо е било пълно с расистки обиди, съобщиха от DarikNews.bg

Още по-фрапантен детайл е, че писмото реагира на положитен тест за бубонна чума, след като разследващите го изследват за наличие на отровни вещества.

Бубонната чума е известна с това, че убива милиони европейци по време на Средновековието. В наши дни, тя се среща изключително рядко.

Прокурор, който се занимава със случая, обаче подчерта, че ще бъдат необходими няколко теста, тъй като първият резултат може да е фалшиво позитивен.