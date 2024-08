Вечерята за крал Чарлз проби дупка в бюджета на френското президентство

Държавна вечеря, дадена от френския президент Еманюел Макрон за британския крал Чарлз Трети и струваща близо 475 хил. евро, "е помогнала" на Елисейския дворец да достигне рекордно висок дефицит в бюджета си през миналата година, съобщи "Политико".

Това показват данните от годишен одит на бюджета на Елисейския дворец, публикуван от Сметната палата на Франция.

Разходите на Елисейския дворец, които включват и такива, свързани с дипломатическите и президентските задължения на държавния глава, както и с администрацията, персонала, сигурността и управлението на имотите, са достигнали огромната сума от 125 млн. евро, и бюджетът е "на червено" с 8,3 млн. евро.

Сред най-големите "двигатели" на дефицита са две луксозни държавни вечери - в чест на индийския министър-председател Нарендра Моди и на британския крал, отбелязва "Политико".

През септември миналата година Макрон прие британския държавен глава във Версай, историческата резиденция на френската монархия. На банкета тогава имаше поне 160 високопоставени гости, сред които певецът от "Ролинг стоунс" Мик Джагър и британският актьор Хю Грант.

Вечерята, по време на която гостите се насладиха на сини омари и розови макарони, струваше на френското президентство близо 475 хил. евро - от които над 165 хил. евро за кетъринг и над 40 хил. евро за вино и други напитки.

Разходите за кетъринг и декорация, осигурени от трети страни, рязко нарастват в случай на приеми, организирани извън Елисейския дворец, какъвто беше случаят с Чарлз Трети и Моди, който беше посрещнат в Лувъра и там Макрон лично му показа някои от шедьоврите на най-посещавания френски музей. Обща стойност на разходите: над 400 хил. евро, се казва в одита.

Сметната палата на Франция все пак призна някои усилия за спестяване на разходи, като подчерта пестеливостта на Елисейския дворец при организирането на "коктейли за по-малко от 100 души" - събития, по време на които вътрешният кухненски персонал на двореца обикновено се предпочита пред външни контрагенти, съобщи БТА.

Сметната палата също така упрекна френското президентство в лошо планиране на пътуванията, като посочи за пример загубата на над 830 хил. евро, дължаща се на отмяната на 12 пътувания. Само едно планирано, но впоследствие отменено пътуване до Германия през юли 2023 г., е довело до загуба от близо 500 йил. евро, най-вече поради разходи за транспорт и настаняване.