Вкаменелост от крило на пингвин хвърля светлина върху еволюцията

Три малки кости на пингвин, събрани в Нова Зеландия преди десетилетия, изиграват огромна роля в еволюционната история на птицата и сега хвърлят нова светлина върху еволюцията на крилата й, съобщи Синхуа, позовавайки се на изследване на новозеландски и японски учени.

Авторите му описван нов вид изкопаеми пингвин, живял в Отаго преди около 24 милиона години. Наречен Pakudyptes hakataramea, той е бил приблизително със същия размер като синия пингвин, който е най-малкият в света.

Появата на подобни малки пингвини и еволюцията на съвременните крила може да са довели до екологичното разнообразие на съвременните пингвини. Това потвърждава значението на Зеландия в еволюцията на тези птици, според в изследването, публикувано в сп. Journal of the Royal Society of New Zealand. В него са участвали учени от университета на Отаго, Нова Зеландия, и университетите на Окаяма и Осака в Япония.

Около късния олигоцен, когато е живял малкият пингвин, промените в крилете са се случвали бързо, наред с други промени, които са позволили на съвременните пингвини да имат отлични способности като плувци и гмуркачи.

Въз основа на анализ на три кости - раменна, бедрена и лакътна, изследователите смятат, че Pakudyptes запълва морфологичната празнина между съвременните и изкопаемите пингвини, като раменната и лакътната кости разкриват как са еволюирали крилата на тези птици.

"Pakudyptes е първият изкопаем пингвин, открит някога с тази комбинация, и е ключовият фосил за разкриване на еволюцията на крилата на пингвините", казва водещият автор на изследването Тацуро Андо, цитиран от БТА.

Способността на Pakudyptes да се гмурка и плува се дължи на характерната комбинация на костите му, която може да е допринесла за екологичното разнообразие на съвременните пингвини, допълват изследователите.