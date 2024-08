Свидетел на катастрофата "Титан" разказа за ужаса, който е изпитвал

Свидетел на катастрофата на подводницата "Титан" разказва пред Би Би Си за страха и фалшивата надежда, които са изпитвали хората на кораба за поддръжка.

Рори Голдън е участвал в експедицията Ocean Gate, когато контактът с подводницата и петимата ѝ пътници е бил изгубен по време на гмуркането до "Титаник" през юни 2023 г.

"Имахме в главите си образа на това как те са там долу, как им липсва кислород в ледения студ, как се ужасяват и страхуват", казва той.

Но след като научил, че подводницата се е взривила само няколко часа след гмуркането, той каза, че е утешително да знае, че тези на борда не са страдали.

Голдън е бил на помощния кораб "Полярен принц", за да изнася презентации за "Титаник", когато подводницата е изчезнала. "Когато подводницата закъсня, не се притеснихме излишно, защото в океана комуникациите се развалят много. Но когато алармата най-накрая беше вдигната, тогава разбрахме, че има сериозни проблеми".

Бреговата охрана на САЩ започна мащабна операция по издирване и спасяване. Няколко дни след това под водата бяха доловени звуци от блъскане, което породи надежда, че те идват от изчезналата подводница.

Witness to Titan sub tragedy tells of fear and false hope https://t.co/IzgPqR7Kx0 — BBC News (World) (@BBCWorld) August 1, 2024

Сега обаче е известно, че намиращите се на борда най-вероятно са загинали на място, след като "Титан" е претърпял катастрофална повреда, докато се е приближавал към "Титаник" на дъното на Атлантическия океан.

"Четири дни живяхме с фалшива надежда", каза г-н Голдън. "Все още има много въпроси, на които трябва да се отговори."

Загиналите бяха британският изследовател Хамиш Хардинг, британско-пакистанският бизнесмен Шахзада Дауд и неговият син Сулеман, Стоктън Ръш, главен изпълнителен директор на Ocean Gate, и френският водолаз Пол Анри Наржоле.

Рори Голдън е близък приятел на Пол Анри - ветеран в дълбоководните изследвания. В момента той участва в първата експедиция до "Титаник" след трагедията - експедиция, която Наржоле е трябвало да ръководи.

На мястото на корабокрушението е поставена паметна плоча в негова чест, а в морето е отслужена панихида за всички загинали на подводницата.

Голдън разказва пред Би Би Си, че е бил един от последните хора, които са видели Пол Анри Наржолe жив. "Той напусна кораба в отлично настроение, в отлична форма и беше щастлив. Отиваше някъде, където искаше да бъде."

Рори Голдън също е посещавал "Титаник" на подводницата Ocean Gate.

"Наржоле и аз бяхме обсъждали подводницата в миналото и всъщност аз самият бях направил гмуркане с нея предишната година", каза той.

"И аз съм тук - както и много други хора. До този момент подводницата "Титан" беше направила 15 гмуркания до "Титаник", така че беше проработила.

"Беше ми удобно, прекарах 12 часа на "Титаник" и беше съвсем различно преживяване да съм в подводница, в която всъщност можех да се движа доста добре."

Бреговата охрана на САЩ откри още отломки от подводница "Титан" и човешки останки

Той казва пред Би Би Си, че изобщо не съжалява за гмуркането си.

"Това не беше моето време", казва той. "Никога не знаеш кога ще дойде твоето време".

Откриването на останките на "Титан" четири дни след изчезването му потвърди съдбата на хората на борда.

"Всички плакахме, когато бяха намерени останките на подводницата", каза той.

"Създаде се специална връзка между всички нас, които бяхме там на кораба през онази седмица. И това е връзка, която винаги ще съществува."

Преди гмуркането експертите от бранша бяха повдигнали много сериозни въпроси относно безопасността на подводницата "Титан".

Разследванията на бреговата охрана на САЩ и канадската брегова охрана все още продължават, съобщиха от Vesti.bg.

Те вероятно ще призоват за промени, за да се гарантира, че подобна трагедия няма да се повтори.