Дъщерята на бившия съветник на Тръмп го нарече фалшив републиканец

Дъщерята на бившия съветник на Доналд Тръмп Келиан Конуей се нахвърли върху бившия президент, като го нарече фалшив републиканец.

Клаудия Конуей и баща ѝ, съоснователят на проекта "Линкълн" Джордж Конуей, се появиха през 2020 г. като гласовити критици на Тръмп и неговото президентство, въпреки позицията на Келиан Конуей в администрацията на републиканеца.

През годините и по време на бурния период в отношенията с майка си Клаудия Конуей остава гласовита противничка на Тръмп и на много консервативни политически стремежи, включително на отмяната на решението "Роу срещу Уейд" през 2022 г.

В сряда 19-годишното момиче за пореден път даде да се разбере какво мисли за републиканския кандидат-президент, когато написа в "Екс" (Туитър): "Тръмп е фалшив републиканец. Всъщност, за да се изразя най-добре, той напълно унищожи и преформулира идеалите на Републиканската партия. Ето защо виждаме републиканец след републиканец да подкрепят нашата бъдеща първа жена президент".

Trump is a fake Republican. Actually, to put it best, he has completely destroyed and reframed the ideals of the Republican party. That’s why we are seeing Republican after Republican endorsing our soon-to-be first woman President 💅 — Claudia Conway (@claudiamconwayy) July 31, 2024

Забележката на Клаудия Конуей за жената президент беше направена във връзка с вицепрезидента Камала Харис, която наскоро застана начело на листата на демократите, след като президентът Джо Байдън обяви, че няма да се стреми към преизбиране.

Продължавайки критиките си към Тръмп, както и към неговия кандидат за вицепрезидент Джей Ди Ванс, Клаудия Конуей сравнява идеалите на политиците с тези, с които е израснала.

"Когато си мисля за републиканските и консервативните идеали, на които съм отгледана и научена от ранна възраст от двамата ми родители, не виждам никакви паралели с програмата на Тръмп или Ванс. Наистина. Те са създали своя собствена партия", каза тя.

Откритата тийнейджърка, която през юли публично призова майка си да подкрепи Ванс, обвини кандидата за вицепрезидент на ГП, че прави изявления, които са "само за показ".

"И Ванс е хамелеон. Асимилира се с екстремистите само за да шокира. Хвърля мивката в кухнята, за да види какво ще се залепи. Нищо от това, което тези момчета казват, няма никаква стойност; всичко е за шоу. Бездетните котки ЩЕ се появят на 5 ноември, обещавам ви това", каза тя в поредицата си от постове в "Екс".

През юли 2021 г. Ванс заяви, че страната се управлява от "бездетни котки, които са нещастни в собствения си живот". Клипът се появи отново миналия месец и предизвика възмущение, на фона на опитите на Тръмп да защити коментара.

Ванс също така предложи гласовете на хората да имат по-голяма тежест, ако имат деца. В реч за консервативната организация "Институт за междуучилищни изследвания" през 2021 г. той каза: "В момента има много хора, които са в състояние да се справят с проблема: "Вие трябва да имате повече власт, повече възможности да изразите гласа си в нашата демократична република, отколкото хората, които нямат деца".

"Нека се изправим пред последствията и реалността. Ако нямате толкова голяма инвестиция в бъдещето на тази страна, може би не трябва да получавате почти същия глас", каза тогава Ванс.

Връщайки вниманието си към Тръмп в сряда, Клаудия Конуей повдигна друг въпрос, като каза: "Да се съгласиш с изявлението, че съпругът на нашата вицепрезидентка е "гаден евреин", е неприлично и, честно казано, антисемитско. Да казваш на американците от еврейски произход, че ще бъдат глупави, ако не гласуват за теб, не е правилният начин. Толкова за единството, нали @realDonaldTrump?"

По време на интервю тази седмица Тръмп изглежда се съгласи с изказване на радиоводещия Сид Розенберг, който нарече съпруга на Харис, евреина Дъг Емхоф, "гаден евреин".

"Той е евреин, както Бърни Сандърс е евреин. Шегувате ли се? Той е гаден евреин", заявява Розенберг.

"Да", каза Тръмп, който твърдеше без доказателства, че Харис "не харесва евреите".

"Можете да видите презрението. Тя не харесва Израел. Тя не харесва еврейския народ. Всички го знаят, но никой не иска да го каже", каза Тръмп във връзка със срещата ѝ с израелския министър-председател Бенямин Нетаняху.

В сряда Клаудия Конуей продължи да отправя критики, като написа пост, който изглежда междувременно е бил изтрит: "И Доналд Тръмп, продължавай да наричаш баща ми извратеняк, но ние знаем за кого всъщност говориш. Любимият ти човек на света: ти".

В публикация в социалните мрежи в понеделник Тръмп се нахвърли върху Джордж Конуей, като разкритикува Fox News за отразяването на политическите митинги на Харис.

"Защо FoxNews пускат безумни митинги на Камала Харис? Защо позволяват на извратеняците от провалилия се и опозорен проект "Линкълн" да рекламират по FoxNews? Дори господин Келиан Конуей, човек, който е толкова силно наранен и унижен от жена си (тя сигурно му е направила някои наистина НАСИЛНИ неща, защото той е ЛУД!), рекламира по FoxNews. Ние трябва да победим БЕЗ FOX!", гласеше постът.

Потокът от постове на Клаудия Конуей завърши с нейната критика към коментарите на Тръмп относно расовата идентичност на Харис, която често е говорила публично, че е родена в САЩ от майка индийка и баща ямаец.

"Да се поставя под въпрос самоличността на нашия двурасов вицепрезидент, който винаги е приемал, че е индиец и чернокож, в стая, пълна с опитни и амбициозни чернокожи журналисти, е кощунствено. Невероятно, Наистина", пише тя.

В сряда Тръмп се появи на конгреса на Националната асоциация на чернокожите журналисти (NABJ), където седна за интервю, модерирано от кореспондента на ABC News Рейчъл Скот, водещия на Fox News Харис Фокнър и репортера на Semafor Кадия Гоба.

Когато Скот попита Тръмп дали смята, че Харис е станала кандидат само заради расата си, Тръмп заяви, че от години не знае, че тя е чернокожа, съобщи Vesti.bg.

"Тя винаги е била с индианско потекло и е популяризирала само индианското потекло. Не знаех, че е чернокожа, допреди няколко години, когато се случи да стане чернокожа, а сега иска да бъде известна като чернокожа", казва той.

Прессекретарят на Белия дом Карин Жан-Пиер зачеркна забележките, като заяви на пресконференция: "Като цветнокож, като чернокожа жена, която е на тази позиция, която стои пред вас на този подиум, това, което той току-що каза, това, което току-що прочетохте, ми е отблъскващо. То е оскърбително и никой няма право да казва на някого кой е, как се идентифицира. Това не е ничие право. Това е нечие собствено решение. Ще добавя и това. Само тя може да говори за своя опит. Само тя може да говори за това какво е. Тя е единственият човек, който може да го направи, и мисля, че е обидно за всеки, без значение дали е бивш лидер, бивш президент, това е обидно."