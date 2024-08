Срутване на жилищен блок причини смъртта на един човек и рани 12 в Русия. При инцидента, който е в резултат на експлозия на газ, са пострадали и 6 деца.

Взривът е станал в град Нижни Тагил, на около 100 километра северно от Екатеринбург.

Срутване на жилищен блок в Русия Снимка: Twitter/@worldprotest_tg

В резултат на експлозията са се срутили два входа от сградата. 70 от обитателите ѝ са били евакуирани. Продължава издирването на затиснати под руините хора, пише NOVA.