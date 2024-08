Байдън публикува първа снимка на освободените от Русия американци

Президентът на САЩ Джо Байдън публикува първа снимка на новоосвободените американци в самолета в социалната мрежа "Екс".

"След като преживяха невъобразимо страдание и несигурност, американците, задържани в Русия, са в безопасност, свободни са и започнаха пътуването си обратно в прегръдките на семействата си", написа Байдън.

After enduring unimaginable suffering and uncertainty, the Americans detained in Russia are safe, free, and have begun their journeys back into the arms of their families. pic.twitter.com/1rYNBTt9tJ — President Biden (@POTUS) August 1, 2024

"Освободените американци се отправят към Съединените щати и историческата размяна на затворници между Русия и Запада е завършена", съобщи по-рано източник от турските служби за сигурност пред Си Ен Ен.

Най-голямата размяна на затворници между Русия и САЩ от края на студената война насам се осъществи в четвъртък. Сред освободените от Москва бяха знакови американци - журналистът Еван Гершкович и бившият морски пехотинец Пол Уилсън. Сделката бе определена като завещанието на отиващия си от власт Байдън, който успял да върне у дома исторически брой хора, съобщиха западни издания.

След дни на спекулации дали се очаква подобен ход от двете правителства, сделката бе обявена внезапно и трябваше изцяло да приключи днес.

Споразумението включваше 24-има души от 7 държави. 8 руски граждани се очакваше да бъдат върнати - някои от тях заподозрени във връзки с руското разузнаване. Турция обяви, че е изиграла ключовата роля на медиатор в историческата сделка. Размяната се е осъществила на летището в Анкара.