Ново изригване на Етна, полетите на летище Катания са отменени (Видео, снимки)

Вулканът Етна отново изригна, полетите на летище Катания са отменени.

Димът нарушава видимостта за пилотите. Пътуването до и от италианския остров Сицилия е спряно. Близките градове също са покрити с черна вулканична пепел, след като кратерът Ворагине започна да изригва снощи, пише "Евронюз". In Italy this morning there was another eruption of Mount Etna#Italy 🇮🇹 (4 Agust,2024#volcano #Gunung #Volcan #rcm https://t.co/o2kmqjPFYB pic.twitter.com/liStrvBcwB — Weather monitor (@Weathermonitors) August 4, 2024

"Тази сутрин Етна отново ни събужда с дъжд от малки камъни, който продължава от 6 ч. сутринта (централноевропейско време)", така местен описва ситуацията в социалната мрежа "Екс". This morning Etna wakes us again with a rain of small stones that has been lasting since 6 am (CET) pic.twitter.com/ACBVKQzwkI — aarcidia (@aarcidia) August 4, 2024

Това е поредното активизиране на вулкана през тази година. New eruptive pulse on Mount Etna, causing intense ash fall in parts of Catania, Sicily. The activity is taking place in the Voragine crater. Mount Etna is one of the most active volcanoes in #Italy 🇮🇹

(4 Agust,2024)



Videos: Angeloe Mary Maugeri / Simona Distefano#volcano… pic.twitter.com/IhtKjc6Liz — Weather monitor (@Weathermonitors) August 4, 2024