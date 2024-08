Ще спаси ли НАСА астронавтите Сунита Уилямс и Буч Уилмор?

НАСА е изправена пред критичен краен срок за безопасното връщане на астронавтите Сунита Уилямс и Буч Уилмор от Международната космическа станция (МКС). Двамата астронавти са блокирани на МКС поради технически проблеми с техния космически кораб "Старлайнър" на компания "Боинг". Първоначално беше планирано "Старлайнър", който се скачи с МКС на 13 юни 2024 г., да се върне на Земята след едноседмична мисия.

Проблеми с двигателите и хелиевите системи на космическия кораб обаче забавиха завръщането им, оставяйки на НАСА само 19 дни за решаване на проблемите преди пристигането на мисията "Крю-9".

Сунита Уилямс и Бъч Уилмор стартираха от космическата станция Кейп Канаверал във Флорида на 5 юни 2024 г. Тяхната мисия беше да тестват "Старлайнър" в първия му пилотиран полет - важен етап за програмата на Боинг за търговски екипаж. Космическият кораб успешно се скачи с МКС, но при приближаването му пет от 28-те двигатели неочаквано се изключиха. Освен това инженерите откриха пет малки теча на хелий в сервизния модул на космическия кораб. Тези проблеми попречиха на "Старлайнър" да се откачи безопасно и да се върне на Земята, съобщи в. The Times of India, цитиран от Vesti.

Инженерите на НАСА и "Боинг" работят неуморно, за да диагностицират и отстранят проблемите със "Старлайнър". Стив Стич, ръководител на програмата за комерсиални екипажи на НАСА, заяви, че все още не е определен график за завръщането на Уилямс и Уилмор. Двигателите и хелиевите системи на космическия кораб са от решаващо значение за безопасното му навлизане в земната атмосфера и всяка неизправност може да създаде значителни рискове за безопасността на астронавтите. Ситуацията се усложнява допълнително от необходимостта да се управляват портовете за скачване на МКС, тъй като "Старлайнър" трябва да бъде разкачен, за да се приеме предстоящата мисия "Крю-9".