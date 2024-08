Фотограф издаде книга за бедствието в Чернобил (Снимки)

Бедствието е започнало рано сутринта на 26 април 1986 г. с експлозия на реактор 4 в атомната електроцентрала в Чернобил, само на четири километра от Припят в украинския регион на тогавашния Съветски съюз. Във въздуха били изхвърлени тонове радиоактивен прах, който се разпространил в двете полукълба на планетата. Изчислено е, че най-засегнатият регион, който обхваща 260 000 кв. км в Беларус, Украйна и Западна Русия, няма да се върне към нормалните нива на радиоактивност в продължение на около 20 хил. години, пише The Guardian цитиран от Vesti.

Откакто посещава Чернобил за първи път през 2002 г., фотографът Пиерпаоло Митика се е връщал на мястото около 25 пъти. Години преди контролната зала № 4 на централата - "Стаята, която се взриви" - да бъде отворена за туристи, той получава специално разрешение да влезе вътре, носейки защитен костюм.

"Намирах се на място, където е започнала катастрофата", разказва Пиерпаоло Митика.

След аварията хиляди хора са евакуирани, оставяйки своите домове и работни места. Около площадката на атомната електроцентрала е създадена 30-километрова зона на изключване. Близкият град Припят, в който преди това са живели 50 хил. души, е изоставен. Въпреки това днес около 4 хил. работници са част от общността в зоната на изключване.

"Зоната трябва да бъде защитена, а централата да бъде поддържана в безопасно състояние. Там има военнослужещи, полицаи, пожарникари и оператори на електроцентралата", казва Митика.

Снимките на фотографа в новата му книга "Чернобил" се фокусират върху човешките истории в зоната, включително тези на официалните работници и преселниците, които предпочитат да се върнат у дома, вместо да останат в Киев. Чернобил е също така важно място за еврейското движение на хасидите, които правят поклонения в района.

След нахлуването на Русия в Украйна на 24 февруари 2022 г. зоната на изключване е строго контролирана от Министерството на отбраната на Украйна.

"Това е гранична зона с Беларус, така че всякакъв достъп е забранен. Преследвачите, еврейските поклонници, туристите и почти всички преселници са си тръгнали. С войната в Украйна всички тези истории са се променили или вече не съществуват. Моята книга е последният запис за това какво е представлявала зоната на изключване преди войната в Украйна", казва фотографът.

‘With the war in Ukraine, these stories no longer exist’: the final images from inside Chornobyl https://t.co/RT6WhsMdS9 — Guardian culture (@guardianculture) August 5, 2024

Междувременно 9-те милиона души, живеещи в замърсените райони на Беларус, Украйна и Западна Русия, казва Митика, са "напълно забравени". Децата, които той е снимал, са починали от рак и други последици от радиацията. "Наистина е тъжно да видиш дете, което е изгубило надежда да живее живот, който току-що е започнал". Хората раждат и деца с "малформации", за които Митика разбира, че вероятно ще се влошават с всяко следващо поколение.

"Аня е шестгодишно момиче, израснало в малък град извън зоната на изключване. Хората, които са израснали в замърсените зони, раждат деца с генетични мутации и заболявания, свързани с радиацията. Аня страдаше от злокачествен тумор на костите. Тя беше запалена по изкуството и рисуването. Лекарите ми казаха, че има малка надежда да оцелее. Не знам дали все още е жива, или не", казва фотографът.

Посланието на книгата е, че "хората не могат да контролират абсолютно всичко", казва Митика, който твърди също, че катастрофата "показа на света, че ядрената енергия е твърде опасна за човечеството". Проектът дава и друг урок на фотографа: Природата е устойчива.

Chernobyl: The Hidden Legacy.



Photographs by Pierpaolo Mittica.



The people and the contaminated landscape they still inhabit.

Time is running out, as the sarcophagus built to contain the reactor and its radioactive contents begins to crumble away. pic.twitter.com/9UTzgM264N — Badger (@Bertrom) August 3, 2024

"Зоната сега е като природен резерват. Животните - лисици, вълци, мечки, глигани - се връщат обратно. Улиците и площадите в Припят са с гъсти гори. Осъзнах, че не ние унищожаваме природата - ние унищожаваме себе си. Милиони години след това са необходими, за да се възстанови природата", казва Митика.

"В град Чернобил се намира гробът на един от основателите на хасидизма, Менахем Нохум Тверски. Всяка година хасидските евреи правят поклонение. Те посещават гробовете на основателите на хасидизма и синагогата в град Чернобил. Това е най-старата синагога, която е оцеляла - съветското правителство се е опитало да заличи всички религии. През съветския период тя е била център за набиране на военни, а сега е изоставено място", обяснява още той.

"Когато туристите пристигат в Чернобил, има контролно-пропускателен пункт, преди да могат да влязат в зоната на изключване. Там има магазин, в който се продават неща за туристите: тениски, знамена, чаши, значки. Преди COVID е имало около 60 хил. до 70 хил. туристи годишно. За район, който е в икономическа депресия, това е наистина важно. Но установих, че повечето туристи се интересуват само от това да си правят селфита на опасни места", казва фотографът.

"Това е контролна зала № 2. Там имаше четири реактора, включително този, който се взриви. Необходима е сигурност в продължение на много десетилетия, преди да се демонтира всичко", казва авторът на снимката.