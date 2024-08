45 са загинали при наводнения в Йемен (Видео, снимки)

45 души са загинали в Йeмен през последните дни при наводнения, причинени от проливни дъждове, според преброяване на Франс прес, базирано на данни, публикувани днес от агенция на ООН и местен служител.

Проливните дъждове и наводненията на 2 август в Макбана, в югозападната провинция Талз, са засегнали също така около 10 000 души, съобщи в "Екс" Службата на ООН по хуманитарните въпроси. It seems like the “Al-Aqsa Flood” just hit Hudaydah, Yemen, with thunderstorms creating massive floods.



People are fleeing at risk for their live. pic.twitter.com/5ZKXlKaTVS — Adam Albilya - אדם אלביליה (@AdamAlbilya) August 7, 2024

От своя страна Мохамед Кахим, губернатор на йеменския регион Ходейда, контролиран от бунтовниците хуси, съобщи за 30 загинали и петима души, които са обявени за изчезнали.