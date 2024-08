Хиляди се събраха на контрапротести срещу расизма във Великобритания (Видео)

След седмица на демонстрации и погроми в Обединеното Кралство хиляди хора се събраха на контрапротести с призив "Не на расизма!". Peaceful counter-protest against "far-right extremists" in Sheffield, UK, England.



Has nothing to do with anything, trust me...#TwoTierPolicing pic.twitter.com/Pxh5DHQq8A — x_hagbard_x ✌🏻 (@x_hagbard_x) August 7, 2024

Властите предупредиха за опасност от размирици покрай планираните във вчерашния ден над 100 крайнодесни демонстрации. В отговор, недоволни от избухналата в последните дни агресия обградиха места за наставяне на бежанци, за да предпазят с телата си мигрантите от евентуални атаки, пише NOVA. Walthamstow counter protest against the far right riot mob. Peaceful and multicultural. What England really stands for. Our country. pic.twitter.com/UVtoSp2mup — Rikki Hornet (@Rikkihornet) August 7, 2024

До ескалацията на напрежението в Обединеното кралство се стигна, след като 17-годишен младеж атакува танцова школа в британския град Саутпорт и уби три деца. Въпреки че нападателят е роден в Обединеното Кралство, атаката отприщи вълна от антимигрантски протести.