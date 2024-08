Куче подпали дома на стопаните си след игра с батерия (Видео)

Куче предизвика пожар в жилище след игра с литиево-йонна батерия. Пожарната служба в американския град Тълса, щат Оклахома разпространи видео с предупреждение за опасната игра.

Камера за видеонаблюдение показва как един от двамата четириноги в дома носи зарядно и се заиграва с него, като го гризе.

От батерията започват да хвърчат искри и двете кучета бягат.

Последва взрив и възглавницата пламва.

От противопожарната служба уточняват, че са успели да потушат огъня.

Кучетата не са пострадали, но част от покъщнината е унищожена, пише bTV.