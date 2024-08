Откраднаха творба на Банкси в Лондон (Видео, снимки)

Четвъртата рисунка на Банкси в Лондон от последните дни бе открадната. В четвъртък уличният артист публикува в инстаграм силует на вълк, виещ към луната, нарисуван върху сателитна чиния в Рай Лейн, Пекам, Южен Лондон. Екипът на Банкси каза пред Би Би Си, че най-вероятно творбата е била открадната.

Лондонската полиция съобщи, че е получила сигнал за открадната сателитна чиния, върху която има рисунка. На този етап няма арестувани.

Свидетелят на случилото се - Том Келоу разказа, че по време на обедната си почивка е видял премахването на сателитната чиния. Той допълни, че извършителите са носели стълба. „Видяха ме да снимам. Единият ме ритна, а другият се опита да хвърли телефона ми на покрива", разказа той.

Кадри от мястото показват, как един от мъжете се качва на покрива, сваля сателитната чиния, след което заедно с другия тръгват по улицата.

Според Google Maps преди появата на рисунката на Банкси не е имало поставен приемник на мястото.

Това е четвъртата творба на артиста в Лондон. Другите три бяха черни силуети на животни, пише NOVA.

Банкси представи третото си произведение в сряда, което изобразява три маймуни, люлеещи се на железопътен мост в Брик Лейн, Източен Лондон.

Във вторник анонимният уличен художник публикува снимка на силуети на два слона, подаващи глави през два съседни прозореца, нарисувани върху фасадата на къща в Едит Терас в Челси.

Първата творба на артиста беше коза в характерния за него стил, изрисувана върху стена на сграда в Ричмънд, Югозападен Лондон.