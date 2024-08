Бушува огромен горски пожар в щата Калифорния (Видео, снимки)

Най-големият горски пожар в американския щат Калифорния през тази година продължава да се разраства при много горещо и сухо време, предаде Асошиейтед прес.

Откакто избухна на 24 юли близо до град Чико и се разпространи на север по западния склон на Сиера Невада, пожарът, наречен „Парк Файър“ изпепели повече от 1709 квадратни километра.

More footage of fire resources inside the Park Fire in California. #parkfire #cafire #cawx #wildfire

Fire activity has caused numerous close calls and it’s been multiple days of folks taking shelter in their vehicles as the fire rolls over. I hope they can stop this thing at… pic.twitter.com/2rLiu0RKIW — The Hotshot Wake Up (@HotshotWake) August 7, 2024

Последните оценки за пожара показват, че 636 постройки са разрушени, а 49 са с щети. Местен мъж е арестуван, след като властите твърдят, че е предизвикал пожара, като е бутнал горяща кола в канавка в парк край Чико.

На около 160 км на юг нов горски пожар в окръг Ел Дорадо също се разрасна и наложи пренасочване на самолети от пожара "Парк Файър“ натам.

#ParkFire Blue helmets are the Plumas County Hot Shots, orange helmets is an inmate crew. Thank you to all who are fighting the Park Fire in Northern California. pic.twitter.com/z69wVHqgyG — Elle Laughlin 🌻💛💙 (@ElleLaughlin) August 9, 2024

Огнената стихия, наречена „Крозиер“, към снощи е изпепелила повече от 5 квадратни километра гори и храсти и е овладяна само на 5 %. Пожарът застрашава 1625 сгради, съобщи Калифорнийският департамент по горско стопанство и противопожарна защита, цитиран от БТА.