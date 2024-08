Арестуваха рапъра Травис Скот в хотел в Париж

Рапърът Травис Скот е арестуван в хотел в Париж, след като се е скарал с охранител, предадоха Асошиейтед прес и АФП, като цитираха френските власти. Информацията предаде БТА.

Полиция е била повикана рано тази сутрин в хотел "Джордж Пети", за да задържи мъж "с прякор Травис Скот за насилие срещу бодигард", се посочва в изявление на парижката прокуратура.

Охранителят на хотела се е намесил в кавга, избухнала между рапъра и неговия личен бодигард, се казва в изявлението. Полицията все още провежда разследване на инцидента.

Травис Скот е в Париж заради Олимпийските игри. Той е наблюдавал победата на САЩ над Сърбия в полуфинала по баскетбол за мъже в четвъртък вечерта, отбелязва Ройтерс.

Рапърът, чието рождено име е Жак Уебстър, има повече от 100 песни в класацията "Хот 100" на "Билборд". Четири негови парчета са оглавили чарта - Sicko Mode, Highest in the Room, The Scotts и Franchise, припомня Асошиейтед прес.

Травис Скот има две деца от бившата си приятелка, медийната личност и бизнесдама Кайли Дженър.