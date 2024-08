Украйна атакува военна колона край Курск, Русия обяви извънредно положение (Видео)

Тази нощ Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са атакували руски военен конвой край Курск. Кадри от пожара, обхванал военна техника, бяха публикувани от редица провоенни телеграм канали. Русия обяви настъплението на Украйна като федерална извънредна ситуация.

Колоната е атакувана в село Октябрьское, което се намира на 8 км от Рилск. Военните се движели по магистралата, която преди войната свързваше украинския Глухов с Курск, минавайки през Рилск и Лгов. Според изчисленията на изданието "Агентство" мястото на удара се намира на около 30 км от украинската граница и на 20 км от селището от градски тип Коренево, където се водят боевете с украинските въоръжени сили.

Според телеграм канала "Военен осведомител", атаката върху конвоя с руски войски е била осъществена с американската ракетна система HIMARS. Украинската армия я използва за първи път от навлизането си в Русия.

🚨The Lipetsk airbase (in Russia) was not the primary target, but the industrial half of the city. A large number of coordinated attacks are taking place this week. In addition, Ukrainian troops continue to advance on the Kursk front.#Russia #Ukraine #Kursk pic.twitter.com/oH8h8ijynj — Eren 𝕮🇹🇷 (@Eren50855570) August 9, 2024

По изчисления на военния анализатор Ян Матвеев са унищожени общо 14 тентирани автомобила Урал и КАМАЗ, превозващи пехота, като част от автомобилите са изцяло изгорели.

"Изглежда, че цялата колона е била с пехота. Били са с оръжия, най-вероятно по един взвод на кола. 3-4 роти - цял батальон унищожен. Това е една от най-кървавите и масирани атаки в цялата война", отбелязва Матвеев.

След публикуването на видеото с изгорялата военна колона военните Z-блогъри започнаха да настояват виновните за инцидента да бъдат наказани.

"Който даде заповед за движение в колона в зоната за наблюдение на хеликоптера и съответно поражението от Хаймарс, не е просто задник, а трябва да бъде осъден и според законите на войната", написа Z-блогърът Роман Алехин.

⚡️#Ukraine 🇺🇦 has struck an airfield in the #Lipetsk region of #Russia 🇷🇺. The surviving planes are heard to be leaving the airport pic.twitter.com/Gpx4wktDeM — The Path to Peace (@osintpeace) August 9, 2024

Друг Z-блогър Юрий Подоляка се съгласи с това мнение. "Колко още може? Войната тече трета година, а някой има страст да се движи в колони в прифронтовата полоса", пита той.

Инцидентът в района на Курск е резултат не само от "непроницаемата глупост" на този, който е дал заповед за движение в колона, но и от "хаотичното събиране на резерви в района на пробива, за което те не са били подготвени изобщо", подчертава "Военен осведомител".

Украинските въоръжени сили нахлуха на територията на Курска област сутринта на 6 август и за три дни превзеха най-малко 20 населени места, пише Mediapool. Територията, окупирана от украинските формирования, надхвърли 100 квадратни километра. Ден преди това военни блогъри отбелязаха, че ситуацията се влошава: на украинските войски остават около 30 км по права линия до АЕЦ Курск.

Украинските въоръжени сили обстрелвали с касетъчни боеприпаси град Рилск и продължили боевете за град Суджа. Ден преди това украински войници бяха забелязани на 35 км от Суджа и на 50 км от Курск.

#ruSSian military airfield under attack in Lipetsk...#Ukraine #UkraineruSSiaWar #ruSSia pic.twitter.com/3MCBFI8iwD — Kiborgz (@Kiborgzzz) August 9, 2024 v

Украинските въоръжени сили се придвижват към Лгов, административен център с население от почти 20 хиляди души, пишат руски военни кореспонденти. Както отбелязва каналът "Два майора", хората масово напускат града с коли, образувайки дълги задръствания по тесни селски пътища.

По-рано съветникът на ръководителя на канцеларията на президента на Украйна Михаил Подоляк каза, че украинските войски са нахлули в района на Курск, за да засилят позициите си в предстоящите преговори с Русия. Според него позицията на руската страна ще бъде повлияна положително от загубата на територия, хора и техника.

Според руското Министерство на извънредните ситуации случващото се в Курска област се класифицира като федерална извънредна ситуация на фона на нахлуването на въоръжените сили на Украйна.

"В региона е установено федерално ниво на реакция", отбелязаха от ведомството, като добавиха, че това решение е взето от правителствена комисия.

Федерално извънредно положение се обявява в случаите, когато броят на жертвите надвишава 500 души или размерът на щетите надвишава 500 милиона рубли. Преди това регионален режим на извънредно положение беше в сила в Курска област.

Изпълняващият длъжността губернатор на Курска област заяви, че към сутринта на 9 август оперативната обстановка в региона остава тежка. Евакуациите от граничните райони продължават денонощно. Смирнов обеща, че хората ще бъдат изведени с автобуси и влакове.

На свой ред руското министерство на отбраната съобщи за пресичането на опитите за "нападение на вражески части дълбоко в територията". В операциите участват пристигналите подразделения на войскова група и резерви "Север".

Военното ведомство съобщава за поражение на украинските сили и техника в близост до селата Дарино и Гоголевка, селата Меловой и Николски, както и в западните покрайнини на град Суджа. В района на село Южни авиацията унищожила пет бронетранспортьора Stryker, а близо до село Мартиновка колона на украинските въоръжени сили, състояща се от танк, четири бронетранспортьора и бойна машина Kozak, твърди руското Министерство на отбраната.

Руското разузнаване е знаело от две седмици за предстоящото нахлуване на украинските въоръжени сили, което е най-мащабното от началото на войната, каза източник близък до Кремъл пред Bloomberg.

Според него предупреждението е било пренебрегнато от началника на Генералния щаб Валерий Герасимов, който от своя страна не е предал информацията на Владимир Путин.

Търпението на Кремъл към Герасимов е на изчерпване, но Путин едва ли ще реши да го уволни, допълнил източникът.