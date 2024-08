Учени: Червеите около Чернобил са мистериозно невредими от радиацията

Микроскопичните червеи в силно радиоактивната среда на забранената зона около Чернобил не са претърпели мутации. Всъщност те са напълно незасегнати от радиацията, твърдят учени.

Нематодите, събрани от района, не са показали признаци на увреждане на геномите си, противно на това, което може да се очаква за организми, живеещи на такова опасно място.

Откритието, публикувано по-рано тази година, не предполага, че зоната около АЕЦ Чернобил е безопасна, казват изследователите, а по-скоро, че червеите са издръжливи и способни умело да се адаптират към условия, които може да са негостоприемни за други видове.

Това, казва екип от биолози, ръководен от София Тинтори от Нюйоркския университет. Тя изследва механизмите за възстановяване на ДНК, които един ден биха могли да бъдат адаптирани за използване в хуманната медицина.

Нематодите могат да бъдат изключително издръжливи; има множество случаи на пробуждане на нематоди след хиляди години, в които са били замръзнали в полярните региони.

Те имат прости геноми и живеят кратък живот, което означава, че множество поколения могат да бъдат изследвани за кратко време. Това ги прави отлични моделни организми за изучаване на редица неща, от биологично развитие до възстановяване на ДНК и реакция на токсини. Ето защо Тинтори и нейните колеги отидоха да копаят в Чернобил, за да намерят нематоди от вида Oschieus tipulae, който обикновено живее в почвата.

Екипът внимателно анализира генома на червеите и не откри доказателства за широкомащабни хромозомни пренареждания, очаквани от мутагенна среда. Те също така не откриха връзка между степента на мутация на червеите и силата на околната радиация на мястото, от което идва всеки червей, съобщи ДИР.

"Сега, когато знаем кои щамове на O. tipulae са по-чувствителни или по-толерантни към увреждане на ДНК, можем да използваме тези щамове, за да проучим защо различните индивиди са по-склонни от другите да страдат от ефектите на канцерогените", каза Тинтори.

"Мисленето за това как хората реагират по различен начин на увреждащите ДНК агенти в околната среда е нещо, което ще ни помогне да имаме ясна визия за собствените си рискови фактори."

Изследването е публикувано в Proceedings of the National Academy of Sciences.