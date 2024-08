Мощна експлозия избухна на контейнеровоз в китайско пристанище (Видео)

Мощна експлозия днес обви в пламъци контейнеровоз в пристанище в Източен Китай, съобщиха държавни медии, цитирани от Франс прес.

За момента няма данни за загинали и ранени. На публикувани видеокадри обаче се вижда кълбо от пламъци, което опустошава голяма част от палубата на кораба и изхвърля отломки в околността.

BREAKING: Online videos show an explosion on a ship at a container terminal in #Ningbo, China.

The exact cause is subject to official investigation. pic.twitter.com/ti3cnebJgk — Asia Tech (@asiatechwire) August 9, 2024

Експлозията е станала в ранния следобед на носа на кораба "Уай Ем Мобилити" (YM Mobility), акостирал в пристанището Нинбо-Чжоушан в провинция Чжъцзян, съобщи агенция Синхуа. В официалното изявление се казва, че "в момента тече разследване" за установяване на причината за експлозията.

На друго видео се вижда как пожарни коли разпръскват вода върху овъгления плавателен съд, а в небето се издига стълб черен дим.

Държавната телевизия Си Си Ти Ви съобщи, че китайската брегова охрана е била мобилизирана за гасенето на пожара, който в крайна сметка е бил потушен няколко часа по-късно, съобщи БТА.