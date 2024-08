Пламъци над 80 метра в гръцките гори, Атина е обгърната от гъст черен дим (Видео, снимки)

Горският пожар, който избухна днес следобед в гориста местност в регион Атика, Южна Гърция, изглежда излиза извън контрол. Хиляди са евакуирани, а части от столицата Атинаи околностите ѝ са обгърнати от гъста димна завеса. Носи се миризма на дим и сажди. 🔥Το μεγάλο μέτωπο από τον Βαρναβα πλησιάζει την Σταματά ❗️Βίντεο από την Σταμάτα Αττικής τώρα κοντά στο Κτήμα Κοκότου . #πυρκαγία #Βαρνάβα Публикувахте от Forecast Weather Greece в Неделя, 11 август 2024 г.

Над 400 огнеборци, 110 пожарни автомобили и голям брой доброволци се борят с огъна, избухнал около 15:00 ч. местно време на около 22 км от Атина. До късния следобед работеха 15 самолета и 9 хеликоптера за гасене на пожара, но по залез слънце спряха. СНИМКА: Ройтерс

Местните власти предупредиха хората да останат на закрито и да затворят прозорците си. СНИМКА: Ройтерс

Пламъците са се движили към езерото Маратон. То е важен водоем, който снабдява Атина с вода, заяви полковник Василеос Ватракогианис, говорител на пожарната. На неизвестен брой къщи са нанесени щети. СНИМКА: Ройтерс

Ватракогианис казва, че в района на пожара ветровете са достигнали сила на буря, а пламъците са надхвърлили 80 метра височина. Жителите на селата в района на пожара са били предупредени чрез спешни текстови съобщения да се евакуират. Smoke from a fire on the outskirts of Athens creates a cloud over an empty parliament building in the city centre, while PM @kmitsotakis is away on holidays. #ClimateReality #LiveYourMyth #Greece #ClimateJusticeNow #φωτιά pic.twitter.com/VMWXUyj024 — Brian Kavanagh PhD (@MSMsurvey) August 11, 2024

В късния следобед съобщения бяха изпратени и до жителите на някои северни предградия на Атина да направят същото. Полицията съобщи, че е евакуирала повече от 200 души, предимно възрастни хора и други, които не са се вслушали в предупрежденията. СНИМКА: Ройтерс

Друг пожар, избухнал западно от Атина, е овладян, заяви говорителят, цитиран от latimes. A #wildfire broke out in the village of Varnavas, east Attica, on Sunday. Residents were ordered to evacuate, 230 firefighters and 11 aerial assets are fighting the blaze, the fire brigade said.



Thick smoke has reached parts of #Athens. pic.twitter.com/YPNMOhtCbV — Daphne Tolis (@daphnetoli) August 11, 2024

Министър-председателят Кириакос Мицотакис се върна в Атина в неделя следобед заради тежката ситуация. СНИМКА: Ройтерс

В събота гръцкият министър на гражданската защита предупреди, че половината от територията на страната е под висок риск от пожари поради високите температури, поривите на вятъра и засушаването. СНИМКА: Ройтерс

Гръцките власти разпоредиха тази вечер евакуацията на историческия град Маратон близо до Атина заради пожар, предаде Франс прес, като се позова на гръцките противопожарни служби. Wildfires near Athens covered the city centre with brown smoke.#φωτια pic.twitter.com/JjapyOUA1W — Vedat Yeler (@vedatyeler_) August 11, 2024

Метеоролози предупреждават за екстремни горещини през предстоящата седмица, което няма да подобри ситуацията с борбата с пожарите, пише БТА. Something so sad about when the smoke turns black, it means man-made things are burning. 🥺 #Athens 📷 protothema pic.twitter.com/gMmfDEkfvo — Nomadpossum 🐟🇬🇷 🇦🇺 (@nomadpossum) August 11, 2024