Огромна експлозия отне живота на двама в Балтимор (Видео)

Експлозия в къща близо до Балтимор, Мериленд, отне живота на двама души. Инцидентът се е случил рано сутринта на 11 август, предаде Си Ен Ен.

Първоначално информацията беше за един загинал и за двама ранени, съобщиха официални лица на пресконференция на 11 август. Втората жертва е намерена по-късно под руините.

Пожарната се отзовава на сигнал за изтичане на газ около 06:42 ч. местно време.



BREAKING - Deadly house explosion in Maryland

Neighbors recount aftermath of fatal

house explosion



AUG 11, 2024

„Докато се приближаваха към мястото на инцидента обаче, те получиха множество други телефонни обаждания, в които се казваше, че това изтичане на газ се е превърнало в експлозия в къщата", заявиха от пожарната.

„Докато се приближаваха към мястото на инцидента обаче, те получиха множество други телефонни обаждания, в които се казваше, че това изтичане на газ се е превърнало в експлозия в къщата", заявиха от пожарната.

Според пожарникарите в района е имало миризма на газ и компанията Baltimore Gas and Electric е била наясно.

Работниците от газовото и електрическото дружество, които са били на мястото на инцидента, когато е станала експлозията, първоначално са били повикани в района, за да решат друг проблем с електричеството.

Властите заявиха, че не е ясно дали експлозията в къщата е била умишлена или случайна, тъй като имотът е обявен за продажба.

Жертвата все още не е идентифицирана, но разследващите смятат, че това е 73-годишният собственик на дома. Работник на Baltimore Gas and Electric Company също е пострадал, но степента на нараняванията му не е ясна, пише bTV.



You will see drone footage of the devastation from the explosion. There’s not any framing left from the house. #BelAirExplosion#Baltimorehomeexplodes pic.twitter.com/XT8TLUWHZq — Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) August 11, 2024

Джефри Секстън, говорител на пожарната и службата за спешна медицинска помощ в окръг Харфорд, заяви, че взривът е „една от най-големите експлозии", които е виждал.

Властите съобщиха, че провеждат издирвателни и спасителни операции и работят за определяне на обхвата на радиуса на взрива.