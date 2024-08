Кейт Мидълтън и принц Уилям поздравиха отбора на Великобритания за представянето му на олимпиадата

Снощи феновете на кралските особи се зарадваха да видят принцесата на Уелс, която се появи изненадващо заедно с принц Уилям във видеообръщение към отбора на Великобритания, участващ на Олимпийските игри.

Във видеото на кралското семейство се вижда, че принцът е пуснал брада, която предизвика положителни коментари в социалните медии.

Кейт рядко има публични изяви, откакто започна лечението си с химиотерапия и се оттегли от кралските задължения през януари, затова и тази нова поява на херцогинята предизвика широк интерес. Kate Middleton is looking healthy and happy in a surprise Olympics video with husband Prince William. pic.twitter.com/KKNamNQQ5K — Access Hollywood (@accesshollywood) August 12, 2024

Кейт каза: "От всички нас, които гледаме у дома, поздравявам отбора на Великобритания."

След това принцът на Уелс, облечен в официалната синя тениска на Team GB, добави: "Браво на Team GB, вие сте вдъхновение за всички нас".

В съпътстващ пост в социалните мрежи в своя акаунт кралската двойка заяви: "Браво на @teamgb, какво невероятно приключение!

"Всеки атлет показа огромна отдаденост, сърце и страст. Накарахте всички нас да се гордеем с вас!

Припомняме, че Кейт обяви, че се лекува от рак през март, и оттогава е била виждана публично само на церемонията по издигане на цветовете и на финала на Уимбълдън на сингъл мъже, пише Daily Mail, цитиран от dariknews. Kate Middleton celebrates Great Britain’s Olympians in rare video appearance with Prince William amid cancer battle https://t.co/Urm4AIkkx4 pic.twitter.com/cGsJa5pVmT — Page Six (@PageSix) August 11, 2024

Затова феновете бяха развълнувани да я видят да се обръща към британските спортисти, които участваха в Олимпийските игри. Социалните медии бързо бяха залети от развълнувани съобщения с похвали за двойката, като мнозина бяха доста впечатлени от новата визия на Уилям.

Един потребител каза, че е "страхотно да видиш Катрин и Уилям отново".

Друг добави: "И двамата (Кейт и Уил) изглеждате невероятно!!!"