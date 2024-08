Активисти съдят "Екс" за използване на лични данни без съгласие

Активисти на каузата за защита на личните данни, представляващи девет държави от ЕС, включително Австрия, подадоха жалба срещу платформата за кратки съобщения "Екс" (X), обвинявайки я в нарушаване на европейското законодателство, съобщават електронни издания, позовавайки се на съобщение на информационната агенция АПА.

Компанията на милиардера Илон Мъск използва личните данни на клиентите си, за да обучава програмата си за изкуствен интелект (ИИ) без тяхното съгласие, заяви днес правозащитната организация None Of Your Business (NOYB, "Не е ваша работа"), ръководена от австриеца Макс Шремс.

Компанията "Екс", известна по-рано като "Туитър" (Twitter), се съгласи да не използва някои от вече събраните данни за обучение на ИИ след натиск от страна на ирландската Комисия за защита на данните /DPC/. Жалбата на DPC обаче очевидно е съсредоточена върху формалностите и не поставя под въпрос законосъобразността на самото използване на данните. "Искаме да гарантираме, че "Туитър" спазва изцяло законодателството на ЕС, което изисква - като абсолютен минимум - потребителите да бъдат питани за тяхното съгласие", заяви ръководителят на NOYB Шремс, пише австрийското издание „Хоризонт". На изслушване в четвъртък ирландски съд е установил, че "Екс" е предоставила на потребителите си възможност да възразят едва няколко седмици след като е започнала да събира данни, съобщи БТА.

През юни компанията майка на "Фейсбук" - "Мета" обяви, припомня „Хоризонт", че засега няма да пуска своя „асистент с изкуствен интелект" в Европа. И в този случай NOYB беше подала жалби в няколко държави срещу използването на лични данни за обучение на софтуера.