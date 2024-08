Артефакти от последната египетска династия са открити в делтата на Нил (Снимки)

Древни артефакти от последната египетска династия са открити в 63 гробници в района на делтата на Нил и експерти работят по възстановяването и класифицирането на находките, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на говорителка на Министерството на туризма и по въпросите на паметниците на културата.

Артефактите включват златни предмети и бижута, датиращи от Късния и Птоломейския период на Египет. Някои от тях могат да бъдат изложени в някой от музеите в страната, каза говорителката на министерството Невеин ел-Ариф. Stunning ancient Egyptian artifacts discovered in more than 60 burials, including 'ba-birds' and 'eye of Horus' https://t.co/2uU4DshM9y — Live Science (@LiveScience) July 25, 2024

Египетската археологическа мисия към Върховния съвет по антиките откри гробниците от глинени тухли в некропола Тел ал-Дейр в град Дамиета, се посочва в изявление, направено по-рано от ведомството.

Други предмети, открити в района на гробниците, включват статуи, погребални амулети и керамичен съд с 38 бронзови монети, датиращи от периода на птолемеите.

Династията на птолемеите е последната в Египет, преди да стане част от Римската империя. A trove of ancient artifacts from Egypt’s last dynasty has been discovered in 63 tombs in the Nile Delta area, an official with the country’s antiquities authority said. https://t.co/BcOXH8TnFM — ABC News (@ABC) August 12, 2024

Династията е основана през 305 г. пр.н.е., след като Александър Македонски превзема Египет през 332 г. пр.н.е. и един от неговите генерали става Птолемей I. Управлението се предава чрез неговите потомци и завършва с Клеопатра, пише БТА.

През 2018 г. Египет за първи път изложи артефакти от Птолемейския период в Египетския музей в Кайро, като бяха показани около 300 артефакта.