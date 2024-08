Най-малко 68 са загинали в Судан заради наводнения от валежи (Видео)

Най-малко 68 души са загинали вследствие на по-обилните от обичайното валежи в Судан през тази година, предаде Ройтерс, като се позова на министерството на вътрешните работи.

Агенцията отбелязва, че в резултат на пороите са се срутили заслони и са били наводнени цели квартали на селища, което допълнително утежнява положението на населението в разкъсваната от войната страна.

Floods and heavy rainfall are heavily impacting the already restricted humanitarian access to reach children in need.



Despite challenges, @unicef is staying and delivering #ForEveryChild in #Sudan. 🎥First-hand report from @1james_elder. pic.twitter.com/gkIikzoGgT — UNICEF Sudan (@UNICEFSudan) August 12, 2024

Дъждовете, които са най-обилните от 2019 г., са засегнали много райони в западната, северната и източната част на Судан, където живеят 10,7 милиона души. Те са разселени в лагери, настанени са в домове и училища или са блокирани на открито, предаде БТА.

По данни на Международната организация по миграция (МОМ) повече от 44 000 души са били разселени из страната заради дъждовете от 1 юни.

Суданското министерство на вътрешните работи съобщи, че 12 000 жилища са били напълно или частично разрушени вследствие на дъждовете.

Нанесени са и щети на около 198 000 федана (над 83 100 хектара) земеделски площи, въпреки че тези числа обхващат само районите в северната и източната част на страната, които са под контрола на армията.