Тропическата буря „Ернесто“ връхлетя Карибско море, насочва се към Пуерто Рико (Видео)

Тропическата буря „Ернесто“ връхлетя днес североизточната част на Карибско море и се насочва към Пуерто Рико, където местните власти са затворили училищата, открили са центрове за временно подслоняване на евакуирани хора и са преместили дори десетки местни видове папагали, заплашени от изчезване, в защитени зони, съобщи Асошиейтед прес. Tropical storm #Ernesto visiting #SintMaarten #HurricaneSeason2024 pic.twitter.com/EYcqMkFuax — Wilfred Muller (@wilfredsubi) August 13, 2024

Очаква се утре сутринта „Ернесто“ да прерасне в ураган, докато окото му се предвижда северно от Пуерто Рико към Бермудските острови. Синоптиците издадоха предупреждение за ураган за Американските и Британските Вирджински острови, както и за малките пуерторикански острови Виекес и Кулебра, които са популярни сред туристите. Tropical Storm #Ernesto definitely has that “monster” potential. Now that he’s slowing down and breathing more fluently, his winds have ticked up to 60 mph and will likely continue to rise in this salty bath water. Considering the extreme favorability in the NW Atlantic, a Cat… pic.twitter.com/1Ia7LOd3b2 — Backpirch Weather (@BackpirchCrew) August 13, 2024

„Ернесто“ може да доближи силата на ураган през следващите 24 часа“, предупреди тази сутрин Националният център по ураганите на САЩ в Маями. Предупреждения за тропична буря са обявени в редица островни държави в Карибско море, пише БТА.

Прогнозите са, че тази вечер бурята ще премине над или близо до Американските Вирджински острови и пътят й ще мине точно на североизток и север от Пуерто Рико късно през нощта днес и утре сутринта. Heavy waves hitting Portsmouth shores in Dominica due to Tropical Storm Ernesto #wicnews #ernesto #tropicalstorm #tropicalstormernesto pic.twitter.com/aoIosUMA5M — WIC News (@WIC_News) August 13, 2024

В Пуерто Рико вече вали проливен дъжд.