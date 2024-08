Най-малко 8 души, сред които и 2 бебета, загубиха живота си след газова експлозия във Венецуела. Къщата, в която се е случил инцидентът, се е срутила върху тях. At least 8 killed including small children and several injured after gas #explosion in #Caracas #Venezuela neighborhood @YvetteT51 @Telemundo51 https://t.co/UAtKt5lxSk pic.twitter.com/S7b8njO5LA — JRodriguez (@JRodzMIA) August 13, 2024

Двадесет и двама души са били спасени от развалините и откарани в болници, съобщи губернаторът на щата Миранда Хектор Родригес в "Екс". #VENEZUELA| Once muertos dejó explosión de una vivienda por fuga de gas en Caracas https://t.co/B2skxrAc9q — El Doral (@ElDoral_) August 13, 2024

"За съжаление, осем души загинаха, сред тях и две бебета", обясни губернаторът. La mañana del lunes #12Ago se reportó la explosión de una bombona de gas en una casa de tres pisos ubicada en el barrio Unión de Petare sector El Bambú, dejando 11 muertos, entre ellos dos recién nacidos con cinco días de nacidos.#13Ago #Petare#Caracas pic.twitter.com/jDD0Gg6OeF — Cristofer Peñaloza (@CristoferPealo6) August 13, 2024

Според медиите във Венецуела жертвите са били общо 11, пише Barron`s.