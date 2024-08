Борбата с огнената стихия край Атина продължава (Видео, снимки)

Пожарите край северните предградия на Атина продължават. Силата на ветровете отслабна, но все още има много действащи огнища. СНИМКА: Ройтерс

От неделя, когато избухна големият пожар, стихията е изминала над 50 километра и е променила посоката си 10 пъти. СНИМКА: Ройтерс

За четири дни огънят е изпепелил над 100 къщи, опустошил е около 10 хиляди хектара земя и е отнел един човешки живот. СНИМКА: Ройтерс

Заради силното задимяване десетки хора са потърсили медицинска помощ. СНИМКА: Ройтерс

Властите обявиха, че засегнатите общини ще получат помощ в размер на почти 5 милиона евро, пише БНТ. In #Greece, flames are advancing on #Athens despite the efforts of firefighters



The fire is approaching residential neighborhoods in the capital's #Attica region, and authorities are urging residents to be prepared to evacuate. Firefighters and volunteers are fighting the blaze… pic.twitter.com/WyclkbD8ti — 𝕏 𝐁𝐫𝐞𝐚𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐍𝐞𝐰𝐬 (@cheguwera) August 13, 2024

Очакванията са опасността от пожари в района на Атина да отмине в четвъртък.