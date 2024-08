Пожарът край северните предградия на Атина e овладян (Видео)

Пожарът край северните предградия на Атина e овладян. Днес огнеборците гасят само малки огнища, които се разпалват от силния вятър.

От неделя, когато избухна големият пожар, стихията е изминала над 50 километра и е променила посоката си 10 пъти. Пожарът край северните предградия на Атина e овладян Снимка: Twitter/@theinformant_x

За четири дни огънят е изпепелил над 100 къщи, опустошил е около 10 хиляди хектара земя и е отнел един човешки живот, пише БНТ.

Заради силното задимяване десетки хора са потърсили медицинска помощ. 🔴GREECE 🇬🇷| #Athens is threatened on Monday by a violent #fire already described as historic. Thousands of residents evacuated since yesterday in the capital and its suburbs. Faced with the uncontrollable flames, which already burned 10,000 hectares, #Greece is calling for help. pic.twitter.com/sqtbRBuZNR — Nanana365 (@nanana365media) August 12, 2024

Властите обявиха, че засегнатите общини ще получат помощ в размер на почти 5 милиона евро.

Очакванията са опасността от пожари в района на Атина да отмине в четвъртък.