Семейството на Айзък Хейс иска обезщетение от 3 млн. долара от Доналд Тръмп

Семейството на покойната R&B легенда Айзък Хейс обяви, че завежда съдебен иск срещу кандидат-президента Доналд Тръмп, защото е използвал песента Hold On, I'm Coming по време на негови предизборни събития, без необходимото разрешение.

В документи, публикувани в социалните мрежи на Хейс, неговото семейство настоява Тръмп незабавно да спре да използва песента, както и да заплати 3 млн. долара обезщетение за нерегламентираното й използване в периода от 2022 до 2024 година. Те заявяват, че авторските права са нарушени 134 пъти. Хейс е автор на парчето за R&B дуото Сам и Дейв, което означава, че има притежание (по-точно наследниците му) на правата върху песента.

В писмото си семейството на Хейс също така изисква всички видеоклипове, в които Тръмп използва песента, да бъдат премахнати и настояват за официално изявление от екипа на кандидат-президента, в което да се признае, че наследниците на починалата през 2008 г. звезда, не са разрешили, подкрепили или позволили използването на песента.

Предупреждават, че ако тези изисквания не бъдат изпълнени, те ще предприемат всички необходими правни действия за защита на своите интелектуални права, включително подаване на искания за сваляне на съдържание от трети страни и/или федерални съдебни дела, пише dir.

Синът на Айзък Хейс, Айзък Хейс Трети, също публикува изявление в социалните мрежи, в което осъжда използването на песента от Тръмп. "Доналд Тръмп олицетворява липса на почтеност и класа, не само чрез продължаващото използване на музиката на моя баща без разрешение, но и чрез своята история на сексуални посегателства срещу жени и расистката си реторика. Това поведение повече няма да бъде толерирано и ще предприемем бързи действия, за да го спрем", пише той.

Представители на кампанията на Тръмп не са отговорили на запитването на Variety за коментар по темата.

Тръмп има дълга история с музикални артисти, които настояват техните песни да не бъдат използвани в асоциация с неговата кампания. Само два дни по-рано, Селин Дион също се обърна към социалните мрежи, за да осъди използването на песента "My Heart Will Go On" на един от митингите, като поста гласеше: "Това използване в никакъв случай не е разрешено и Селин Дион не одобрява това или каквото и да е подобно използване. И наистина, тази песен?"