Тялото на стрелеца на Тръмп е кремирано преди края на разследването (Снимки)

Тялото на стрелеца от Тръмп Томас Матю Крукс е „изчезнало", разкрива конгресмен в доклад от четвъртък вечерта, в който обвинява ФБР в разследване по метода „изпепелена земя", съобщи Daily Mail.

Републиканецът от Луизиана Клей Хигинс, който беше назначен в двупартийната работна група на Конгреса, разглеждаща покушението, се е опитал да прегледа тялото на Крукс на 5 август в рамките на личната си проверка.

Бившият полицейски капитан заяви, че искането му да види тялото „е предизвикало голямо вълнение и е разкрило тревожен факт".

В този момент научава, че ФБР е „освободило тялото за кремация 10 дни" след стрелбата в Бътлър, Пенсилвания, на 13 юли.

Хигинс казва, че „никой не е знаел", че тялото е било върнато на семейството, включително съдебният лекар и местните органи на реда.

Той пише, че съдебният лекар все още е имал „законна власт над тялото", когато ФБР е взело това решение, и обвинява агенцията във „възпрепятстване".

Докладът на конгресмена идва на фона на сериозните опасения относно начина, по който е допуснато да се развие стрелбата, при която Тръмп оцеля на косъм, а участник в митинга беше убит в един от най-големите пропуски в сигурността в американската история.

Началникът на "Сикрет сървис" Кимбърли Чийтъл бе принудена да подаде оставка на 23 юли, но много въпроси остават без отговор, като все още не е посочен мотив за опита за убийство на 20-годишния Крукс.

Хигинс заяви, че се е заел да разследва по време на пътуване „на място" в Бътлър от 4 до 6 август.

Неговият „предварителен доклад от разследването" е представен на председателя на работната група Майк Кели на 12 август 2024 г.

В него той поставя въпроса защо ФБР е предало тялото на Крукс на семейството без никакъв надзор.

"Проблемът с това, че не мога да изследвам действителното тяло, е, че няма да знам на 100% дали докладът на съдебния лекар и докладът от аутопсията са точни. Всъщност никога няма да разберем", пише Хигинс.

"Да, ще получим докладите и снимките, но никога няма да мога да кажа със сигурност, че тези доклади и снимки са точни според собствения ми преглед на тялото", допълва той..

"Отново, подобно на освобождаването на местопрестъплението и почистването на биологичните доказателства от местопрестъплението... това действие на ФБР може да бъде описано от всеки разумен човек единствено като възпрепятстване на всяко следващо усилие по разследването", пише още Хигинс.

Хигинс заявява, че на 23 юли, деня, в който Крукс е кремиран, Комисията по вътрешна сигурност и Комисията по надзор са започнали разследвания на покушението, а председателят на парламента Майк Джонсън е заявил, че сформира разследващ орган на Конгреса.

„Защо тогава, по какъв начин, ФБР е освободило тялото на семейството за кремация? Този модел на разследване на „изпепелена земя" от страна на ФБР е доста обезпокоителен", пише Хигинс.

В доклада си конгресменът републиканец твърди, че докладът на съдебния лекар и аутопсията са „закъснели".

Към понеделник, 5 август, те са закъснели с една седмица - пише той.

Той продължава: „Проблемът с това, че не мога да разгледам действителното тяло, е, че няма да знам на 100% дали докладът на съдебния лекар и докладът от аутопсията са точни. Всъщност никога няма да разберем".

"Ще получим докладите, снимките и т.н., но никога няма да мога да кажа със сигурност, че тези доклади и снимки са точни според собствения ми преглед на тялото", става още ясно от доклада.

Преди да бъде избран в долната камара на парламента през 2016 г., Хигинс е работил като полицай в Луизиана.

През ноември 2023 г. той изказва предположението, че насилието в Капитолия на 6 януари е било причинено от оперативни работници, които са били докарани от ФБР с „автобуси-призраци".

Хигинс също така е присъствал и е говорил на събития, организирани от групи като „Три процента" и „Пазители на клетвата".

На 29 юли 2024 г. конгресменът от Луизиана е обявен за един от седемте републикански членове на двупартийна група, натоварена да разследва опита за убийство на Тръмп. 🔴 Donald Trump was Shot and Wounded in the Ear on July 13, 2024 at 6:11 pm (GMT-4) (In CEST time on July 14, 2024 at 00:11) at an event in Butler, Pennsylvania, USA for election this year, one spectator was shot and died and two others were injured.



A policeman who was… pic.twitter.com/UziqWx8gKa — Janni Döttlaff (@Janni_Doettlaff) July 14, 2024

Работната група се състои от 13 членове - седем републиканци и шестима демократи. Нейната мисия е да установи какво се е объркало в деня на опита за убийство и ще направи препоръки за предотвратяване на бъдещи пропуски в сигурността.

Работната група ще изготви окончателен доклад преди 13 декември, предава Vesti.

В личния си доклад, който не е свързан със специалната група, Хигинс се изказва критично за ФБР.

„Отново, подобно на освобождаването на местопрестъплението и почистването на биологичните доказателства на местопрестъплението... това действие на ФБР може да бъде описано от всеки разумен човек само като възпрепятстване на всяко следващо разследване", пише той.

Хигинс заявява, че на 23 юли, деня, в който Крукс е кремиран, „Комисията по вътрешна сигурност и Комисията по надзор са започнали разследване по юрисдикцията на Комисията на Камарата на представителите на покушението".

"Председателят на парламента Джонсън вече беше заявил, че сформира официален разследващ орган на Конгреса. Защо тогава, по какъв начин, ФБР щеше да освободи тялото му за кремация на семейството?", повдига още въпроси Хигинс.

Конгресменът от Луизиана добави: „Този модел на разследване на изпепелена земя от страна на ФБР е доста обезпокоителен".

Хигинс характеризира собственото си разследване като подход „на място".

На 12 август той представи заключенията си на председателя на работната група Майк Кели.

В продължение на няколко дни обаче върху доклада беше наложено ембарго.

„Както казах, ще бъде даден отговор на всеки въпрос, ще бъде проучена всяка теория и ще бъде заличено всяко съмнение. Американският народ заслужава пълната истина за опита за убийство на президента Тръмп", заяви Хигинс.

„Нашите усилия за разследване продължават добросъвестно. Публикуването на предварителния ми доклад от разследването отразява желанието ми да осигуря прозрачност и увереност на американския народ", казва още Хигинс.