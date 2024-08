Украински военни разпространиха видео от изненадващото навлизане в Русия (Видео)

Малко повече от седмица след началото на настъплението на Украйна в руската Курска област въздушнодесантните войски на Киев разпространиха видео, което се предполага, че е от първите часове на започналата на 6 август операция, предаде ДПА.

Във видеото, на което като фон върви музика като от екшън филм, се обявява, че 6 август - денят, в който започна офанзивата, ще остане в историята на войната.

Текстът, съпътстващ видеото, гласи: "Разминиране, пресичане на границата, унищожаване на отбранителните съоръжения на противника, въздушни удари, артилерийски огън и залавяне на военнопленници". В него се казва, че руските граничари и руската армия са били напълно изненадани от атаката, пише БТА.

ДПА отбелязва, че достоверността на показаното във видеото не може да бъде доказана, но то е споделено от мнозина украинци и от руски новинарски сайтове.

Междувременно в Курска област продължават сраженията в близост до украинската граница, отбелязва още ДПА. Според военното ръководство в Киев украинските войски напредват още и вече са установили контрол върху 80 населени места в рамките на площ от 1500 квадратни километра.