"Хизбула" публикува запис на военен обект за изстрелване на ракети (Видео)

Проиранското движение "Хизбула" публикува видеозапис, на който се вижда военният обект "Имад 4". Междувременно най-малко един човек е бил убит, а друг - ранен, при израелски удар по селище в Южен Ливан, предаде ДПА, позовавайки се на ливанското министерство на здравеопазването.

Атаката е била извършена в село Айтарум.

Ливанското проиранско движение "Хизбула" съобщи, че един от бойците на шиитската групировка е бил убит, но не даде подробности къде и кога.

Arab report: A vehicle was attacked between Tire and Sidon. The Lebanese try to deny it, but Hezbollah issued an official announcement about a terrorist killed in the ranks of the organization



" Real news on Telegram 🇮🇱"



Report of one killed in the vehicle attack in the Tzur… pic.twitter.com/WwtjsDcKp2 — Alex Kennedy (@therealmindman) August 16, 2024

Израелската армия каза, че мястото, което е поразила в района на Айтарун, е представлявало военна структура, в която са действали терористи от "Хизбула", и добави, че израелската артилерия е нанесла удари в районите на Блида и Кфар Кила.

По-рано днес израелските въоръжени сили съобщиха, че в района на друзкото село Бейт Джан в северната част на страната е бил открит "вражески наблюдателен" дрон. Не се съобщава за пострадали хора.

Междувременно проиранското движение публикува видеозапис, на който се вижда военният обект "Имад 4", кръстен на един от лидерите на "Хизбула" Имад Мугния, убит в Сирия през 2008 г.

🎥 #Hezbollah's Imad-4 military base, concealed within fortified underground tunnels, stands as a testament to the resistance's unyielding strength. Housing the powerful M-302 ballistic missile, this is just one of many hidden military sites ready to repel any Zionist aggression. https://t.co/FZeuaM6xbi pic.twitter.com/5s6Hm0MsZ8 — Haidar Al-Karrar  (@HaidarAkarar) August 16, 2024

Видеозаписът, публикуван в "Екс" и придружен от субтитри на английски и иврит, показва голям брой ракетни установки и много военно оборудване, намиращо се в обекта.

Според международни наблюдатели, цитирани от ДПА, видеото е част от пропагандната кампания на "Хизбула".

"Днес съпротивата в Ливан, разполагаща с оръжия, оборудване и способности, членове, кадри, способности, знания и опит, както и с вяра и решителност, смелост и воля, е по-силна от когато и да било от началото на съществуването си в региона", се казва в посланието.

Видеото, озаглавено "Нашите планини са нашите съкровища", включва аудиозаписи с изявления на генералния секретар на "Хизбула" Хасан Насралла, в които той обявява готовността на движението си да се противопостави на всяка израелска атака срещу Ливан, пише БТА.

На кадрите се показват бойци, които карат мотоциклети, работят с лаптопи и използват камиони, за да се придвижват по дълги тунели, които според ливанското движение водят към площадки за изстрелване на ракети. Агенция Ройтерс не успя да провери чрез независим източник кога и къде са направени кадрите.

В края на видеозаписа две големи метални врати се отварят и разкриват гориста местност и небе, което показва, че тунелите са под земята. Един от камионите накланя леглото си назад, за да насочи товара си с ракети към отвора.

Малко след като "Хизбула" публикува видеозаписа, иранското посолство в Бейрут заяви, че Иран е изградил на територията на Ливан подземни обекти с ракети, от които може да бъде поразен Израел.

През 2019 г. Израел заяви, че е разкрил и унищожил "тунели за нападение" на шиитската групировка, прокопани на израелска територия от Ливан. По това време Насралла заяви, че групировката е имала възможност "години наред" да преминава в Северен Израел.

Насилието в Южен Ливан и видеопосланието дойдоха в момент, когато преговорите за прекратяване на огъня между палестинската въоръжена групировка "Хамас" и Израел бяха подновени днес, а високопоставени дипломати и посредници полагат усилия да предотвратят по-широк конфликт в региона.

От началото на войната в ивицата Газа през октомври "Хизбула" и Израел си нанасят на практика всеки ден удари в пограничните райони.