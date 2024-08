16 къщи са изпепелени, 78 души са пострадали снощи в голям пожар в Измир (Видео)

Тревожна нощ прекараха жителите на многомилионния град Измир на турското егейско крайбрежие, предава БТА.

Пожарите, които се разразиха вчера по обяд под влияние на силния вятър, обхванаха кварталите Каршъяка, Байраклъ и Чигли.

Пожарът отначало е пламнал в близката до Каршъяка гориста местност, а след това се е прехвърлил към другите квартали, съобщиха местни медии. Часове наред е продължила борбата за овладяването на огнената стихия.

От излъчените по телевизиите кадри се вижда, че пламъците са обхванали покривите на жилищни сгради в комплекса "Токи", изградени от държавната Служба за жилищно строителство.

"Изживяваме буквално огнен ад", казва през сълзи една жена пред репортери.

Друга жена споделя, че през цялата нощ небето над града е било озарявано от пламъците. В различни точки на града са се виждали дървета, които горят като факли. Някои споделиха, че над главите им се е сипела пепел.

"Горят дробовете ни", писаха местните вестници.

Кореспондентката на ТРТ в Измир Дуйгу Тайлан коментира, че Измир не помни огнена трагедия като снощната от 2007 г. досега.

Общо 78 души са пострадали и им е оказана медицинска помощ. Към момента продължава лечението на 29 от тях, информира турското министерство на здравеопазването. Изпратени са 10 линейки, както и десетки спасителни екипи.

Пет самолета, шест хеликоптера, 24 булдозера, седем танкера за вода и над 2500 души участват в усилията по овладяването на пожарите.

Община Каршъяка изпрати съобщение с код "спешно" на гражданите: "Призоваваме всички компании, които разполагат с цистерни за вода, противопожарна и строителна техника, да ги предоставят, за да овладеем пожарите."

"Пламъците са изпепелили 16 къщи, а обитателите на 87 жилища и 47 работни помещения са евакуирани", заяви турският министър на земеделието и горите Ибрахим Юмаклъ, който снощи пристигна в Измир. Насрочено е разследване за установяване на причините за пожарите в Измир.

Министър Юмаклъ заяви, че няколко души запалили огън по време на пикник и това е вероятната причина за възникването на пожара, информира Хаберлер. Шестима души са били задържани от полицията, други трима души се издирват.

"През изминалото денонощие са избухнали общо 72 пожара в различни окръзи на Турция", съобщи министърът пред "ТРТ Хабер". "От тях 69 са овладени. Шест от пожарите, които са избухнали преди два дни, продължават с пълна сила".

Тревожно е положението в селището Гьойнюк в окръг Болу, където трети ден се борят, за да овладеят пожарите, както и в Айдън, Мугла, Маниса.

"Общо 3 583 души са били евакуирани на безопасно място", посочи Юмаклъ. "В тези окръзи влажността е слаба, а температурите са високи и силните ветрове създават среда за пожарите. Трябва да бъдем нащрек и в готовност до около 15 септември", заяви той.

Десетки самолети, хеликоптери, пожарни коли, цистерни за вода, булдозери, екипи на жандармерията и Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД) и над 2500 огнеборци участват в борбата с пожарите.

Предстои да се изчислят материалните щети, но засега се предполага, че през последните дни са били изпепелени десетки хиляди декара горски и тревни площи.