10-годишно дете почина, след като му стана лошо в трамплинен център в Южен Ланаркшир. Полицията в Шотландия потвърди за инцидента, който е станал във Flip Out Glasgow в неделя.

Детето е откарано в болница в Глазгоу, където е обявена смъртта му.

Не е ясна причината за трагедията, но полицаите заявиха, че не се смята, че има някакви подозрителни обстоятелства, съобщава Би Би Си.

„Продължава разследването, след като дете се е почувствало зле. Смъртта се третира като необяснима, въпреки че не се смята, че има някакви подозрителни обстоятелства. Ще бъде представен доклад на фискалния прокурор. Уведомена е и Изпълнителната агенция по здравеопазване и безопасност", заяви говорител на полицията.

Flip Out Glasgow публикува изявление в социалните медии, в което потвърди за трагичния инцидент.

„Вчера сутринта на 10-годишно дете му е станало лошо малко след 9 часа сутринта. Службите за спешна помощ са се свързали незабавно и детето е било откарано в болница, където за съжаление по-късно е обявена смъртта му. Информирана е Изпълнителната агенция по здравеопазване и безопасност, като към момента няма данни за подозрителни обстоятелства. Оказваме пълно съдействие на полицията в Шотландия при разследването. Дълбоко сме натъжени от това трагично събитие и изказваме най-дълбоки съболезнования на семейството и близките на детето в този изключително труден момент", пише на страницата им във Фейсбук.

Yesterday morning, a 10-year-old child became unwell at Flip Out Glasgow just after 9am. Emergency services were... Публикувахте от Flip Out Glasgow в Понеделник, 19 август 2024 г.

Обектът представлява закрит център за игра с площ 5283 кв. м, който разполага с повече от 34 трамплина, съобщи bTV.