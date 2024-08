Бившият съветски самолетоносач „Минск“ изгоря в Китай (Видео)

Бившият съветски самолетоносач „Минск" изгоря в Китай, в пристанище близо до Шанхай, съобщи Си Ен Ен.

Пожарът е избухнал по време на ремонт на самолетоносача. След реконструкцията той трябвало да стане част от военен тематичен парк, обяви Китайско национално радио в събота.

Пожарът е избухнал в петък следобед и е бил потушен около 24 часа по-късно.

Кадри в социалните мрежи показват гъст дим и големи пламъци, горящи на палубата на кораба. Снимки след потушаването на пожара показват големи щети по надстройката на кораба и овъглен метал по фланга му под главната палуба.

The former Soviet aircraft carrier Minsk burned in China. The ship was commissioned in 1978, but after the downfall of the USSR, it was sold first to interests in South Korea, and then to China, where it became an amusement park. pic.twitter.com/wZMg0jCpF8 — FocuSeaTV (@focuseatv) August 19, 2024

„Няма жертви, а причината за инцидента се разследва", обявиха от местната пожарна.

„Минск" е бил основната атракция в продължение на 16 години в несъществуващ вече тематичен парк в Южен Китай.

През 80-те години на миналия век е бил част от съветски тихоокеански флот, вторият от четирите самолетоносача от клас „Киев", построени от Съветския съюз между 1970 и 1987.

Корабът е с дължина 273 метра и може да носи дузина изтребители и същия брой хеликоптери.

Построен в корабостроителница в днешна Украйна и кръстен на днешната столица на Беларус, той служи в съветския тихоокеански флот след пускането му в експлоатация през 1978 г. до разпадането на Съветския съюз през 1991 г.

През 1993 г. Русия го продава заедно с друг самолетоносач от същи клас на южнокорейска компания за скрап. Заради протести на екоорганизации корабът е продаден на китайска компания и превърнат в атракция.

Паркът, в който е изложен, фалира и е затворен през 2016 г. Тогава е преместен в пристанището, в което изгоря.

От четирите самолетоносача от клас „Киев", построени в Съветския съюз, в експлоатация е само „Баку". Той беше продаден на Индия през 2004 г., ремонтиран и въведен в експлоатация в индийския флот през 2013 г., припомня Си Ен Ен цитиран от bTV.