Студент по археология откри 7 сребърни викингски гривни в Дания (Видео)

Студент по археология откри седем сребърни гривни за горната част на ръцете от епохата на викингите в град Орхус, Дания, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на съобщение от датски музей. Според експерти находката е свързана с Русия, Украйна и Великобритания.

Музеят „Моесгард" (Moesgaard Museum), разположен на юг от Орхус, съобщи в изявление, че момче на 22 години, което се казва Густав Брунсгаард, се е натъкнал на гривните. Той е претърсвал района, известен като историческо селище на викингите, с метален детектор.

„Тази находка подчертава, че Орхус е бил един от важните градове в света на викингите", каза Каспер Х. Андерсен, историк в музея. SØLVSKAT FRA VIKINGETIDEN FUNDET VED AARHUS ✨ I foråret 2024 ved Elsted lige nord for Aarhus gjorde den 22-årige arkæologistuderende, Gustav Bruunsgaard, et spektakulært fund med sin metaldetektor. Fundet bestod af syv armringe i sølv, der skulle vise sig at stamme fra vikingetiden, ca. omkring 800-tallet. Fundet er med til at understrege Aarhus' position som et internationalt knudepunkt i vikingetiden. De syv sølvringe viser, at vikingerne har haft store netværk ude i verden, hvorfra de har importeret sølvet og fået inspiration til at lave ringene her i Danmark. Den meget præcise og ens vægt på ringene indikerer, at de kunne bruges som betalingsmiddel på tværs af territorier, og endelig understreger udformningen og udsmykningen af ringene, at der er tråde til både Rusland, Ukraine og De Britiske Øer. Du kan nu opleve de syv ringe på Moesgaard Museum. Læs mere via linket i kommentarfeltet 👇

Археологическите експерти изчисляват, че гривните датират от 800 г. сл.Хр., вероятно от ранната епоха на викингите, която е продължила приблизително от 793 г. до 1066 г. сл.Хр.

Една от тези гривни произхожда от селища на викингите, разположени в днешна Русия и Украйна. По-късно е копирана в скандинавския регион. Три други са от стил, който обикновено се среща в Южна Скандинавия, вероятно Дания, по това време. Другите три гривни нямат орнаменти и въпреки че са описани от музея като „редки", се знае, че са от Скандинавия и Англия, пише БТА.

Гривните за горната част на ръцете тежат общо повече от 500 грама, казаха от музея, като добавиха, че среброто е мярката за стойност от епохата на викингите. То е служило като средство за плащане, както и за демонстриране на „финансовото положение на собственика".