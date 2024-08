Мъск отрече да е подарявал пикап на чеченския лидер Рамзан Кадиров

Изпълнителният директор на „Тесла“ Илон Мъск отрече да е подарявал на чеченския лидер Рамзан Кадиров електрически пикап „Сайбъртрък“, след като съюзникът на руския президент Владимир Путин публикува видео, на което се вижда как той управлява превозното средство с монтирано върху него оръжие, което прилича на картечница, предаде ДПА.

„Наистина ли си толкова малоумен да мислиш, че съм дарил „Сайбъртрък“ на руски генерал?“, написа вчера Мъск в социалната платформа „Екс“ в отговор на публикация на американския писател и журналист Сет Ейбрамсън.

„Още един пример за това колко лъжат традиционните медии“, продължава милиардерът.

This is how Elon Musk commented on the news, as if he had given a Tesla pickup to Kadyrov. And he added that this is another example of "lying mass media". pic.twitter.com/EETwL6InZO — 🇺🇦 paolo rel (@paolobucci18) August 19, 2024

Лидерът на руската полуавтономна република Чечения в Северен Кавказ, който е обект на санкции от Запада, твърди, че е получил луксозния пикап на „Тесла“ от Мъск.

„Едно наистина неуязвимо и бързо животно“, написа Кадиров за превозното средство в канала си в „Телеграм“ през уикенда, като публикува и видео.

В записа той кара сребристия пикап из чеченската столица Грозни с монтирано на покрива оръжие. След това 47-годишният чеченски лидер позира до колата, опасан през раменете си с патрондаш.

Правозащитни активисти обвиняват пламенния поддръжник на Путин в убийства на политически противници, мъчения на затворници и отвличания.

Кадиров напълни държавните служби със свои роднини и, с мълчаливото съгласие на Кремъл, често и нагло нарушава законите.

Публикуваният видеозапис е още един сигнал, че богатите и влиятелните хора в Русия все още продължават да получават луксозни стоки въпреки западните санкции. Внос на подобни продукти често е организиран чрез посредници в чужбина.

Чеченският лидер, например, има отлични отношения с Обединените арабски емирства, пише БТА.