Тръмп призова американците да гласуват за него чрез фалшификати на Тейлър Суифт (Снимки)

Бившият американски президент Доналд Тръмп и настоящ кандидат за втори мандат начело на Съединените щати сподели фалшиви снимки на американската поп певица и световна супер звезда Тейлър Суифт. На тях тя уж призовава своите фенове и последователи да гласуват за републиканеца на предстоящите избори. Donald Trump shares AI-generated images of Taylor Swift and her fans, falsely implying her endorsement. pic.twitter.com/OkaCuQtULb — Pop Crave (@PopCrave) August 19, 2024

Бившият президент е пресподелил публикации от друг профил, за който не е ясно дали е истински. В него са публикувани снимки на почитателки на Тейлър Суифт с тениски „Суифтита за Тръмп". Той е написал само „Приемам!" (подкрепата – б.р.) Постът е от социалната мрежа на Тръмп Truth Social. Donald Trump shares AI-generated images of Taylor Swift and her fans, falsely implying her endorsement. pic.twitter.com/OkaCuQtULb — Pop Crave (@PopCrave) August 19, 2024

Част от снимките, включително и плакат, на който Суифт е облечена с патриотично облекло и има текст „Тейлър иска да гласуваш за Доналд Тръмп" са генерирани от изкуствен интелект. Други 7 изображения, на които виждаме десетки фенове на певицата с тениски „Суифтита за Тръмп" също изглеждат дело на ИИ. Плакат с надпис "Тейлър иска да гласуваш за Доналд Тръмп" СНИМКА: Twitter/ @MAGAmemes24

От „Бизнес инсайдър" припомнят, че певицата не е подкрепила официално нито един от двамата президентски кандидати. В миналото тя е обвинявала Тръмп, че „подклажда огъня на расизма" в Америка.

Разбира се, феновете на Тейлър Суифт, които медиите описват като малка армия, не останаха доволни от случващото се. Момиче с тениска с надпис "Суифтита за Тръмп" СНИМКА: Twitter/ @ConservBrief

„Суифтита! Нека помогнем на Тейлър да види това. Отвратително е. Знаем, че тя не подкрепя Тръмп, нито пък използването на ИИ за генериране на нейни изображения", пише един потребител в "Екс" (бившият Туитър).

Много призоваха певицата да предприеме бързи легални действия срещу използването на нейни изображения без съгласието ѝ, пише bTV.



От „Бизнес инсайдър" посочват, че феновете на Суифт само на територията на Съединените щати наброяват горе-долу гласувалите на президентските избори през 2020 г. Ако певицата официално подкрепи някой от двамата кандидати, то това може да донесе значителен брой гласове в негова полза. Trump is over on Truth Social accepting the endorsement of AI-generated images of fake Taylor Swift fans.



Super-normal-not-at-all-weird behavior for a dude who wants to be President of the United States of America! pic.twitter.com/8wR6Vx3wvt — Jesse Dollemore (@Dollemore) August 18, 2024

От офиса на Доналд Тръмп все още не са коментирали случая.