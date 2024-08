Британски депутат подаде оставка, протестира срещу продажбата на оръжия за Израел

Служител на британското външно министерство, работил в службата за борбата с тероризма, подаде оставка в знак на протест срещу продажбата на оръжия на Израел. Той посочи, че правителството на Обединеното кралство „може да е съучастник във военните престъпления".

Марк Смит работи в британското посолство в Дъблин.

Министерството на външните работи (FCDO) отказа да коментира случая, но заяви, че правителството се ангажира да спазва международното право.

Имейлът с оставката, изпратен от Смит, е адресиран до стотици държавни служители, екипа на посолството, както и до няколко министри, посочват от Би Би Си.

Смит заяви, че преди това е работил за правителството в областта на оценката на лицензирането на износа на оръжия за Близкия изток. Той допълни, че „всеки ден" колегите му са ставали свидетели на „ясни и безспорни примери" за военни престъпления и нарушаване на международното хуманитарно право от Израел в Газа, пише "Нова".

Той каза още, че „няма оправдание за продължаващите продажби на оръжия на Израел от Обединеното кралство".

От ведомството заявиха, че външният министър Дейвид Лами е наредил да бъде направена оценка дали се спазва международното хуманитарно право.

В имейла Смит посочва, че е бил "втори секретар по борбата с тероризма" и че е "екстерт по политиката за продажба на оръжия" след "дълга кариера в дипломатическата служба". Той допълни още, че е бил и водещ автор на главната оценка, свързана със законноста на продажбите на оръжия в Обединеното кралство, в дирекциите отговарящи за Близкия изток и Северна Африка.

След като информацията излезе в публичното пространство, британецът призова правителството да „изслуша притесненията" на държавните служители. „Моята работа беше да събера цялата съответна информация относно цивилните жертви, спазването на международното право, както и да оценя ангажимента и възможностите на въпросните държави", допълни Смит.

„За да изнася оръжие за която и да е страна, Обединеното кралство трябва да се увери, че получателят има стабилни процедури за избягване на цивилни жертви и за минимизиране на щетите сред населението", каза още Смит.

„Писах на външния министър, като го информирах за моята оставка и го призовах спешно да преразгледа подхода на Обединеното кралство към ситуацията в Газа. Искрено се надявам, че той ще се вслуша в опасенията на държавните служители по този въпрос и ще направи необходимите промени", допълни още дипломатът.