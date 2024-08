Двигател на ракета избухна в пламъци по време на тест на космическа площадка в Шотландия (Видео)

Двигател на ракета избухна в пламъци по време на тест на космическата площадка на „СаксаВорд Спейспорт" (SaxaVord Spaceport) в Шотландия, която миналата година стана първата лицензирана площадка за вертикално изстрелване на ракети във Великобритания, предаде Ройтерс.

Кадри, излъчени от Би Би Си, показват голяма експлозия на площадката на Шетландските острови край северния бряг на Шотландия. След нея във въздуха се виждат огромни кълбета от огън и дим.

Meanwhile in Shetland at the Rocket Factory Augsburg (RFA)



RFA experienced a failure while testing the first-stage engine for its RFA ONE launch vehicle at Saxavord Spaceport in Scotland

The failure at ignition during the Static Fire test.pic.twitter.com/zlZlSNBMV5 — Jerry Hicks (@JerryHicksUnite) August 20, 2024

Още преди теста на ракетата снощи всички са били евакуирани от мястото и няма пострадали хора, съобщиха в отделни изявления „СаксаВорд" и германският им партньор „Ракетна фабрика Аугсбург" (РФА).

„Това е просто тест, а тестовете се провеждат за да се открият проблеми преди следващия стадий", каза говорителят на „СаксаВорд". „Ще работим с РФА, за да установим и проучим причините и да им помогнем да преминат към следващия етап от тяхната подготовка", добави той.

РФА съобщи, че се опитват да съберат информация, за да разберат какво е причинило „аномалията" по време на теста, който е бил едно от няколкото изпитания преди изстрелването на ракетата, пише БТА.

Площадката е била „спасена и обезопасена", добави РФА.

„СаксаВорд", който се надява да стане първата британска площадка за вертикално изстрелване на сателити в Космоса, получи ключов сертификат за безопасност от регулаторите през април, отваряйки път за изстрелвания по-късно тази година.

Прогнозите са, че до 2030 г. пазарът на космически продукти ще възлезе на над един трилион долара, тъй като компаниите по света планират да изведат на орбита хиляди сателити за интернет връзка.