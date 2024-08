Тайландски сенатор иска разследване на политик, ударил репортерка по главата (Видео)

Тайландски сенатор поиска парламентарно разследване на политик и бивш командващ армията, който удари репортерка по главата, след като тя му зададе въпрос, предаде Ройтерс.

На видеозапис от петък се вижда как репортерка понася физически удар от 79-годишния депутат и бивш вицепремиер Правит Вонгсувон, който е участвал в последните два преврата в Тайланд.

#Thailand: Women Press Freedom strongly condemns Thai politician Prawit Wongsuwon for slapping @ThaiPBSWorld journalist #DuangthipYiamphop as she approached him with a question. This violent behavior is unacceptable, especially from an elected official. We demand immediate… pic.twitter.com/PetROVWw0V — #WomenInJournalism (@CFWIJ) August 19, 2024

Правит е известен като организатор на политически сделки и е централна фигура в продължаващите вече 20-годишни политически размирици в Тайланд. Той също така оглавява партията "Паланг Прачарат", бил е военнослужещ и в продължение на девет години е заемал вицепремиерския пост след преврата в Тайланд през 2014 година.

"Това поведение е физически тормоз", заяви сенаторът Тевараит Манечай, който е поискал да се извърши проверка на Правит. "Това е и неуважение към журналист, който си е вършил работата", добави той. Говорителят на партията "Паланг Прачарат" Пия Тавичай заяви, че Правит е познавал добре репортерката и се е извинил, като добави, че може да изясни какво точно се е случило по всяко време.

"Той я дразнеше като човек, който му е близък", каза Пия. "Тъй като е бил войник, закачката можеше да изглежда жестока, но близките му знаят, че той непрекъснато си прави подобни закачки." Правит и репортерката все още не са дали коментар по случая.

Сенатор Тевараит заяви, че чрез Сената е поискал проверка на Правит, като резултатът трябва да се предаде на долната камара на парламента, която ще разполага с 30 дни, за да вземе решение по случая, съобщи БТА.