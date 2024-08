Премиерът на Румъния Марчел Чолаку обяви кандидатурата си за президент

Румънският премиер Марчел Чолаку, председател на Социалдемократическата партия (СДП), съобщи днес, че е взел решение да се кандидатира за президент на страната, предаде Аджерпрес.

"Реших да подам кандидатурата си за президентството на Румъния. Взех това решение, след като се консултирах с румънците, със семейството си и с колегите си от партията. На конгреса в събота ще представя пред румънците своя план за Румъния и ще поискам от колегите ми подкрепата им, за да спечеля президентските избори", заяви Чолаку в публикация във Фейсбук.

Am decis astăzi să candidez pentru funcția de președinte al României! Am decis astăzi să candidez pentru funcția de președinte al României! Le voi cere colegilor mei, la Congresul PSD din 24 august, să îmi ofere, prin votul lor, onoarea de a lupta pentru toți cei care, în ultimii 20 de ani, nu s-au simțit reprezentați, nu s-au simțit auziți și care și-au pierdut speranța într-un Președinte al TUTUROR, care să se bată pentru drepturile întregii societăți! Vreau să le asigur tuturor românilor un viitor în care să existe speranța unei vieți mai bune, în bunăstare și pace. Cred că marea așteptare a românilor este aceea ca bogăția, produsă prin dezvoltarea economică a României din ultimii ani, să ajungă la cât mai mulți dintre cei care au muncit ca lucrul acesta să se întâmple! Eu CRED că mandatul viitorului Președinte al țării trebuie să fie despre o Românie corectă, bine organizată, care are grijă de toți românii care muncesc cinstit! Sunt PREGĂTIT ca, alături de toți cei care cred și simt la fel, să lupt pentru ca românii să trăiască într-o țară de care să fie mândri în fiecare clipă! Публикувахте от Marcel Ciolacu в Вторник, 20 август 2024 г.

Той отбеляза, че Румъния има нужда "повече от всякога" от стабилност и равновесие.

"Румънците имат нужда от сигурността, че като работят, ще могат да имат по-добър живот. Страната има нужда от президент, който го е грижа за всички румънци", добави Чолаку.

Лидерът на СДП подчерта, че се чувства готов да поеме отговорността да бъде президент на всички румънци.

"Никога не съм се отдръпвал от трудните неща. Поех председателството на СДП в много труден момент и заедно с колегите ми успяхме да спечелим отново доверието на хората. Приех отговорността да бъда премиер в един от най-сложните моменти в неотдавнашната история. И успяхме, заедно с колегите ми от правителството, да сложим нещата в ред. Подготвен съм сега да поема отговорността да бъда президент на всички румънци. Вярвам, че мога да допринеса за бъдещето на моята страна - бъдеще в сигурност и благоденствие. Бог да ни помага!", написа още лидерът на социалдемократите, цитиран от БТА.

Първият кръг на президентските избори в Румъния е насрочен за 24 ноември, а вторият - за 8 декември.